Pourquoi "Thor: Love and Thunder" est loin d'être le meilleur "Thor" (et film) de Marvel ?

Les studios Marvel pourront-ils revenir aux niveaux épiques des derniers films Avengers Infinty War et Endgame ? Pourront-ils retrouver l'impact sociétal d'un Black Panther ? Les derniers longs métrages de la firme laissent pour l'heure les fans songeurs. Black Widow a été très critiqué, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux a connu un bon parcours et est apprécié mais n'a pas marqué le public, Les Éternels de Chloé Zhao n'ont pas convaincu... Seuls Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness semblent donner un peu de dynamisme à cette "Phase 4" (post Endgame) qui a bien du mal à pleinement décoller.

Heureusement, Marvel pense pouvoir compter sur l'un des derniers anciens toujours dans la course : Thor. Le superhéros campé par Chris Hemsworth a réalisé un des plus beaux 180° de la franchise en passant de héros ronflant à héros marrant en l'espace de quelques films. Le dernier volet de ses aventures, Thor: Ragnarok durant lequel le dieu scandinave du tonnerre faisait face à Cate Blanchett en toute-puissante déesse de la mort a unanimement ravi le grand public. Le film de 2017 réalisé par le fantasque Taika Waititi compte toujours parmi les cinq films les plus appréciés du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il s'agissait là du troisième film entièrement centré sur Thor après deux premiers films un peu trop premier degré pour être honnêtes. Cet été 2022, Thor est de retour pour son quatrième film solo, Thor: Love and Thunder, toujours sous la direction du réalisateur néo-zélandais de Ragnarok. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Ce film ne fait pas avancer l'intrigue générale du MCU comme ont pu le faire No Way Home, Doctor Strange ou encore Les Éternels qui semblaient placer des pièces d'un vaste puzzle cosmique. Avec Love and Thunder, on a l'impression que l'univers de Thor cherche à apporter quelques conclusions à des aspects non-résolus de son univers. On a aussi l'impression que Marvel n'a pas eu l'ambition de faire mieux qu'un pur divertissement estival. C'est souvent fun... mais oubliable. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas au niveau d'un Ragnarok et encore moins d'un Avengers.

Un panthéon de stars plus ou moins bien exploité

Sans rentrer dans les détails de l'intrigue pour ne pas vous spoiler, disons que le scénario est centré autour du grand retour de l'amour de Thor : Jane Foster "aka" Natalie Portman. Cette scientifique qui avait un peu quitté la scène depuis plusieurs films permet à notre héros de clore définitivement un chapitre de sa vie. Thor est aussi accompagné au début de l'aventure des fameux Gardiens de la Galaxie, mais ces derniers jouent plutôt les figurants avant de s'éclipser. Aucun élément ne fait avancer l'intrigue sur la question de Loki, malgré les aventures du demi-frère de Thor dans sa propre série télé sur Disney+.

Quelques grands acteurs hollywoodiens tiennent de petits rôles très amusants au début du film (on vous laisse la bonne surprise)... mais à bien y regarder, tout semble faire du surplace. Thor règle l'affaire Jane. Thor a retrouvé sa divine musculature. Thor n'est jamais vraiment en danger. Thor ferme des portes... mais n'en n'ouvre aucune nouvelle dans ce 4e film.

En revanche, les amateurs de blockbusters et de popcorn seront ravis de profiter de l'humour décalé (qui fait souvent mouche) du réalisateur. Nous l'avons connu plus fin et inspiré mais nous devons bien reconnaître avoir ris plusieurs fois de bon coeur. Love and Thunder ne va cependant jamais assez loin pour être une vraie comédie totale et mémorable. Le film ne penche pas non plus suffisamment du côté du drame avec son méchant (pourtant plutôt séduisant incarné par un Christian Bale qui prend son rôle au sérieux) qui sera vite oublié. Certains thèmes comme la critique des religions, la maladie ou le féminisme sont clairement sous-exploités pour offrir un peu de relief politique à ce qui n'est qu'un feu d'artifice de plus offert par Hollywood et idéalement placé entre les 4 et 14 juillet 2022 (fêtes nationales américaine et française).

