"Thor: Love and Thunder" (Marvel) : les 7 détails cachés de la bande-annonce

Il est de retour, plus apaisé que jamais. Thor, le dieu de la foudre incarné par l'acteur australien Chris Hemsworth s'offre son quatrième film solo dans la grande fresque Marvel avec un nouveau long métrage baptisé "Love and Thunder" (l'amour et la foudre). L'occasion de découvrir enfin ce que devient notre super-héros après sa grosse colère et sa petite dépression lors d'Avengers: Endgame.

Vous avez peut-être découvert la bande-annonce avec joie mais raté quelques petits détails cachés ici et là. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous offrir une petite séance de rattrapage.

1- La scène d'ouverture nous montre un jeune Thor en train de courir dans les bois. Une façon de voir Thor enfant et aussi Thor adolescent avec le costume très vintage des premiers comics (et son célèbre casque ailé). Un clin d'œil que les fans de bande-dessinée apprécieront certainement.

2 - Lors des derniers films, Thor avait perdu sa ligne et ses muscles à cause des événements d'Infinity War. La bande-annonce montre que notre dieu du tonnerre a repris les cours de gym en reprenant un entraînement de cross-fit divin. On peut le voir manipuler une chaîne géante en mode "corde ondulatoire" le tout coiffé d'une casquette "Strongest of the Avengers". Une façon pour lui de regagner le titre qu'il s'était lui-même attribué dans Thor: Ragnarok.

Une intrigue cosmique

3 - Dans ce trailer, on découvre que Thor a abandonné la voie du combat pour une vie pacifiste, loin des combats. Il plante d'ailleurs sa célèbre hache dans la terre. L'occasion peut-être de faire repousser d'une façon ou d'une autre notre bon vieux Groot qui avait perdu son bras pour construire l'arme prodigieuse. Cette dernière produit d'ailleurs la même lumière que le Bifrost. Il est donc probable que Thor soit capable de se téléporter d'un coin à l'autre de l'univers en un instant grâce à cette fonction bien pratique.

4 - Dans ce film, on ne retrouvera pas que Thor. Star-Lord et les autres Gardiens de la Galaxie (à l'exception de Gamora) sont aussi de la partie. On peut voir ces derniers accompagner une espèce alien bleutée, peut-être les "Interdites", une race douée d'un pouvoir de prémonition dans les comics. Lady Sif la redoutable guerrière asgardienne en parle dans la série Agents of S.H.I.E.L.D et on sait que l'actrice qui l'incarne dans le MCU, Jaimie Alexander, sera de retour. Thor a une nouvelle tenue particulièrement rock'n'roll avec une veste sans manches en cuir bordeaux. Un clin d'œil là encore à une tenue des comics.

5- Nous pouvons aussi apercevoir une divinité toute d'or vêtue portant fièrement le symbole de la foudre. Il s'agit de Russel Crow qui incarnera le dieu grec Zeus, ou du moins son interprétation marvelienne. On imagine déjà la rivalité entre les deux dieux du tonnerre.

Le retour de Jane Foster

6- Dans ce trailer, on a aussi des nouvelles de Jane Foster (Natalie Portman). L'ancienne petite-amie de Thor dans les premiers films - peut-être grâce à sa fusion temporaire avec l'Ether (une des Pierres de l'Infini) - est devenue capable de manier le célèbre marteau de Thor : Mjöllnir. Un marteau pourtant détruit par Hela (Cate Blanchett dans Ragnarok) mais qui semble avoir été réparé. Elle apparaît à la toute fin du trailer en Mighty Thor, la version féminine du super-héros. Moins surprenant, on retrouvera Valkyrie qui a l'air de s'ennuyer franchement dans son costume de reine de la Nouvelle Asgard.



7- Un dernier détail qui n'apparaît pas dans cette bande-annonce : l'identité du grand méchant du film. Thor va devoir combattre un déchiqueteur de dieux nommé Gorr. C'est Christian Bale qui incarnera ce personnage à l'origine très pieux mais qui a voulu se venger de la passivité des dieux après la mort de sa famille. Il utilisera une épée maudite qui lui permettra de tuer les divinités immortelles.



Stylistiquement parlant, ce film empruntera beaucoup à l'imagerie des années 80 et à un aspect très rock comme le démontre l'utilisation de la chanson Sweet Child O' Mine des Guns N' Roses. On peut aussi faire confiance au réalisateur déjanté Taika Waititi pour injecter une bonne dose d'humour et de second degré dans son scénario. Thor : Love and Thunder sortira en France le 13 juillet 2022.