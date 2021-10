Le 19 novembre 2021, le monde va découvrir ou redécouvrir un nouvel univers. Le célèbre cycle de fantasy de Robert Jordan, The Wheel of Time (La Roue du Temps) va enfin être adaptée, comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, The Witcher ou Game of Thrones avant lui. Pour l'heure, seuls les fans de fantasy et les grands lecteurs connaissent les aventures de Moiraine, Rand, Mat, Perrin, Egwene et Nynaeve. Mais grâce à Amazon Prime Video, un plus large public va être confronté à la magie et aux aventures épiques de ce groupe de héros.

Le défi est immense pour la plateforme de streaming puisqu'il s'agit de l'une des plus longues séries de fantasy que vous pouvez trouver en librairie. Il a fallu plus de 14 tomes à ses auteurs pour venir à bout de l'intrigue. De quoi occuper les acteurs et Amazon pendant plus d'une décennie si le succès est au rendez-vous. Si vous ne connaissez rien à cette saga et que les images de cette ultime bande-annonce piquent votre curiosité, ne vous inquiétez pas, RTL est là pour vous guider.

Voici les éléments incontournables, les petits détails et les enseignements que nous pouvons tirer de cette bande-annonce. Attention, puisque les livres sont tous disponibles, il serait facile pour nous de vous spoiler copieusement. Nous avons fait le choix de ne pas vous révéler les éléments importants de l'intrigue pour préserver votre plaisir si vous découvrez La Roue du Temps grâce à la série.

7 questions pour mieux comprendre

1 - Qui est Moiraine Sedai ?

Elle est le personnage principal de cette première saison et cela montre déjà comment Amazon et le showrunner de la série, Rafe Judkins, essayent de tracer une voie différente sans coller exactement aux livres. Dans le premier tome de La Roue du Temps, le focus est clairement placé sur les habitants du Deux-Rivières, petite bourgade agricole sans problème. L'un de ses habitants est clairement le héros de l'aventure mais la série The Wheel of Time semble bien décidée à maintenir le suspense en faisant de Moiraine Sedai la protagoniste. C'est un peu comme si, pour le Seigneur des Anneaux, le héros était Gandalf et pas Frodon Saquet. Un pari créatif intéressant.

Comme Gandalf, Moiraine Sedai est la guide de notre petit groupe de héros. Robert Jordan a été très influencé par l'oeuvre de Tolkien et il a voulu lui rendre hommage en faisant commencer sa propre saga un peu de la même façon. Une magicienne (Moiraine incarnée par Rosamund Pike) arrive dans un village, embarque avec elle une poignée de ses habitants qui ne savent rien du monde et les catapulte dans une aventure épique pour sauver le monde. Moiraine est la voix de la sagesse et la seule pleinement capable de se défendre contre les forces du Mal qui envahissent la région car elle est une Aes Sedai.

Moraine entourée des Aes Sedai dans la Tour Blanche Crédit : Amazon Prime

2 - Qui sont les Aes Sedai ?

Les Aes Sedai sont au cœur de l'intrigue de La Roue du Temps et The Wheel of Time les place immédiatement au centre de l'échiquier (quand les livres prennent plus leur temps pour les faire pleinement intervenir). Les Aes Sedai sont une communauté de femmes capables d'utiliser le Pouvoir Unique, une force magique que seules quelques femmes sont autorisées à manier. Ces femmes sont entraînées dans la Tour Blanche et intègrent des Ajah à la fin de leur formation. Les Ajah sont des castes pour les Aes Sedai. Chaque Ajah est identifiée par une couleur que portent les Aes Sedai. Dans la bande-annonce, vous pouvez voir que Moiraine est de l'Ajah Bleue. Chaque Ajah a sa spécialité, ses pouvoirs et les rivalités sont nombreuses entre ces différentes familles. Si vous voulez en savoir plus sur ces sorcières craintes et respectées et en savoir plus sur les Ajah, voici un éclairage de notre cru qui pourrait vous intéresser.

3 - Qui sont les héros de Deux-Rivières ?

Deux-Rivières est un village oublié de tous où les habitants vivent une vie paisible loin du fracas du monde. Trois jeunes villageois, Rand (le berger roux avec son arc - Josha Stradowski), Mat (le farceur brun avec un poignard - Barney Harris) et Perrin (le grand forgeron - Marcus Rutherford), sont un jour arrachés à la vie paisible de ce village lorsque la région est attaquée par une armée de Trollocs, ces créatures monstrueuses que l'on voit dans le trailer. Moiraine et son Champion Lan guident alors les trois garçons qui semblent pourchassés par les forces du Mal en lieux sûrs. La petite troupe est aussi accompagnée par Thom Merrilin (Alexandre Willaume), un ménestrel, Nynaeve, la Sage-Dame (guérisseuse) du village jouée par Zoë Robins et Egwene (Madeleine Madden) son l'apprentie.

Le visage du Ténébreux n'est pas montré dans la bande-annonce et il n'est qu'une présence menaçante. On ne sait pas vraiment ce qu'il cherche mais, dans la bande-annonce, Moirain explique bien qu'il cherche l'une des cinq personnes de la petite troupe : Rand, Mat, Perrin, Egwene et Nynaeve. Nous voyons les différents membres du groupe faire des cauchemars et se réveiller en sursaut dans la bande-annonce. C'est l'une des méthodes du Ténébreux pour découvrir qui est l'Élu(e) de l'histoire. Les lecteurs le savent facilement dès le départ mais les spectateurs de la série le découvriront plus tard semble-t-il. Nous n'allons pas ici vous spoiler.

Les acteurs principaux de "The Wheel of Time" : Barney Harris, Madeleine Madden, Zoë Robins, Marcus Rutherford, Rosamund Pike, Josha Stradowski et Daniel Henney (de gauche à droite) Crédit : Instagram

4 - Qu'est-ce que le Pouvoir Unique ?

Que sont ces petites lignes de fumées qui tournoient autour des Aes Sedai ? Le Pouvoir Unique est cette énergie que l'on voit à plusieurs moments de la bande-annonce sous la forme de volutes blanches. On voit plusieurs femmes y recourir : pour soigner, pour stopper des flèches, invoquer la foudre ou des boules de feu. Dans le monde de la Roue du Temps, seules les femmes sont des Aes Sedai et elles seules ont l'autorisation d'utiliser le Pouvoir Unique. Cela ne veut pas dire que les hommes en sont incapables. Le trailer montre bien un homme dans une cage utiliser cette fameuse force surnaturelle. On le voit aussi stopper un couteau. Là est l'un des éléments structurant du monde de Robert Jordan. Si les femmes sont les seules habilitées à utiliser cette forme de magie c'est parce que les hommes ont été maudits il y a des siècles par le grand méchant de l'histoire.



Le Pouvoir Unique est en effet divisé en deux aspects : le Saidar des femmes et le Saidin des hommes. Si le Saidar peut être utilisé dans crainte, le Saidin a été corrompu par les forces du Mal. Tout utilisateur de cette magie est condamné à devenir fou et/ou un danger pour lui-même et les autres. Les hommes de La Roue du Temps capables d'utiliser cette force sont traqués et neutralisés par les Aes Sedai de l'Ajah Rouge.

Les créatures hybrides du Ténébreux empruntent largement au règne animal Crédit : Amazon Prime

5 - Qui sont les méchants de l'histoire ?

Contrairement à Game of Thrones qui ne dispose pas d'un ennemi bien identifié et joue sur les nuances, La Roue du Temps ressemble plus au Seigneur des Anneaux. Il existe un représentant des forces du Mal nommé le Ténébreux dans The Wheel of Time. Le Sauron local. De nombreux noms lui sont donnés : Ba'alzamon, Grand Seigneur des Ténèbres, Shai'tan, Berger de la Nuit... Le Ténébreux, est enfermé dans une prison et il est celui qui a placé une souillure sur le Saidin, rendant fou tout homme qui canaliserait. Il dispose d'une gigantesque armée et dispose d'alliés même parmi les humains.



6 - Qui sont les hommes habillés en blanc ?

Il n'y a pas que des créatures démoniaques qui traquent nos héros. L'humanité étant ce qu'elle est et les trahisons et les défis seront nombreux. Dans la bande-annonce nous pouvons voir une petite troupe d'hommes habillés entièrement en blanc. Il ne faut pas les confondre avec les Aes Sedai de l'Ajah blanche (qui sont des femmes) ou la séquence dans laquelle on voit Moiraine et son Lige, Lan, habillés en ivoire. Nous parlons là des guerriers en blanc dont l'un de ses chefs, que l'on aperçoit en train de boire dans un gobelet scintillant et collectionnant des bagues.

Vous remarquerez le bûcher dans le reflet du gobelet et les doigts ensanglantés... Crédit : Amazon Prime

Il s'agit là des Blancs Manteaux ou "Enfants de la Lumière", des soldats zélés et très religieux qui haïssent profondément la magie et ne goûtent que très peu les actions des Aes Sedai. Si ce n'est pas humain et soumis à l'autorité, ils n'apprécient pas. Dans la bande-annonce ils sont présentés juste après une scène dans laquelle on voit une Aes Sedai de l'Ajah jaune (les guérisseuses) brûlée vive. Le Blanc Manteau qui observe semble se satisfaire de sa souffrance et collectionne les bagues des Aes Sedai comme des trophées de chasse. Ils sont une force militaire supra-nationale qui dispose d'une grande influence. La série semble les dépeindre comme une menace pour nos héros avec un soupçon d'Inquisition dans la méthode.



7 - Qui est l'homme qui peut utiliser le Pouvoir Unique ?

Logain est un noble capable de canaliser le Pouvoir unique. Conscient de ce pouvoir, il se proclame le Dragon Réincarné, le nom de l'Élu prophétisé qui pourrait sauver le monde, et lève une armée pour soutenir ses revendications. Logain gagne des batailles mais devient rapidement une cible à abattre pour les nobles de sa région et est capturé par les Aes Sedai qui souhaitent le neutraliser au plus vite. Mais Logain semble avoir plus d'un tour dans son sac et disposer d'un pouvoir supérieur à celui de nombreux Aes Sedai. Toutes les scènes dans lesquelles on le voit agir sont des duels magiques avec les Aes Sedai. On le voit stopper un poignard, faire fondre sa cage ou lutter pour s'enfuir avec beaucoup de certitude dans le regard. Est-il l'Élu ? Un sbire du Ténébreux ? Un danger pour le monde ?

Logain utilisant le Pouvoir Unique Crédit : Amazon Prime