États-Unis : il rend un livre à la bibliothèque avec 65 ans de retard

Un Américain de 86 ans vivant à Portland a rendu ces derniers jours un livre à la bibliothèque de Multnomah. La particularité ? Il avait emprunté le livre en 1958, soit avec 65 ans de retard.

Dans une note glissée dans le livre en question, l'homme se présente comme "WP" et explique qu'il souhaite avoir la conscience tranquille. "J'avais l'intention de rendre ce livre en 1958, mais je n'ai jamais eu le temps de le faire. Après l'avoir relu, je me rends compte que, plus que jamais, ce livre devrait être remis en circulation. Des passages sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 65 ans".

Pourquoi de tels propos ? Car le livre en question est 1984 de George Orwell, publié en 1949. Un récit de science-fiction qui raconte un monde dirigé par des partis totalitaires qui dissimulent et manipulent la vérité.



Vous parlez de mensonges mais Sean Spicer notre porte-parole a donné des faits alternatifs L'une des conseillères de Donald Trump, reprenant en 2017 le concept de "faits alternatifs" de George Orwell.

Le livre n'a pas pris une ride, car certains de ses concepts reviennent... dans la vraie vie ! Par exemple, les "faits alternatifs", ce qu'on peut aussi appeler une "contre-vérité". L'expression a été utilisée en 2017 par la conseillère de Donald Trump face à un journaliste qui lui tenait tête alors que l'ex-président américain affirmait à tort que son investiture avait rassemblé "le plus grand public jamais vu à une inauguration, à la fois en personne et dans le monde".



"Vous parlez de mensonges mais Sean Spicer notre porte-parole a donné des faits alternatifs", argumente la conseillère. "Des faits alternatifs ? Mais quatre des cinq points qu'il a évoqués n'étaient pas vrais. Les faits alternatifs ne sont pas des faits ce sont des mensonges", avaient répondu le journaliste, créant une séquence partagée dans le monde entier. Les ventes du livre avaient alors explosé aux Etats-Unis.



Ce qui a aussi peut-être aussi ravivé la mémoire de notre retardataire. Ce dernier n'a pas eu d'amende. La bibliothèque a simplement déclaré sur twitter : "Conscience libérée".