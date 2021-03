"Ténor" : sur le tournage du film avec MB14 et Michèle Laroque à l'Opéra Garnier

publié le 24/03/2021 à 09:51

Nous vous l'avons souvent dit depuis cet automne, la fermeture des salles n'empêche pas les tournages de se multiplier, bien au contraire ! Nouvelle preuve ce matin puisque RTL a pu se rendre sur le plateau du film Ténor. Direction, l'un des plus beaux monuments de Paris, un de nos plus beaux lieux de culture aussi : l'Opéra Garnier.



Ténor est le premier film en solo de Claude Zidi Jr., l'un des fils du réalisateur des Ripoux ou L'aile ou la cuisse... L'histoire d'Antoine, un jeune banlieusard fan de rap et de hip-hop, qui va se découvrir une passion pour le chant lyrique et être repéré par Mme Loiseau, prof à l'Opéra. "L'idée est née très simplement. J'étais à un feu rouge à Saint-Ouen, et j'ai vu des jeunes très connectés d'aujourd'hui, une fille et un garçon en survêtement, qui dansaient un rockabilly... Et il y avait un contraste qui m'a pu. J'ai pensé à ce contraste et le rap et l'opéra... je suis parti sur cette idée-là raconte le réalisateur.

Dans le rôle d'Antoine : MB14, jeune artiste qui avait fait sensation en 2016 dans The Voice grâce à sa maîtrise du beat-box... Repéré grâce à l'émission par les producteurs du film, le voici 4 ans plus tard en premier rôle. "Je suis dans un rêve, confie-t-il. Imaginez, vous avez un rêve d'enfant et il se réalise. moi, c'est ce qui est en train de m'arriver là. depuis que je suis ado je rêve de faire du cinéma, d'être à l'écran, de jouer, la musique c'est mon métier aussi et aujourd'hui je ne pouvais pas rêver mieux."

> Coolio – Gangsta's Paradise | MB14 (Beatbox Loopstation) | The Voice France 2016 | Blind Audition

Et face à MB14, on retrouve Michèle Laroque dans le costume de Mme Loiseau, femme malade mais prof habitée par l'envie de donner sa chance une dernière fois à un talent hors du commun. Dans son parcours de comédienne, elle a souvent croisé la route de ces gens qui vous tendent la main ou vous encouragent à aller plus loin. "Mes premiers professeurs m'ont toujours soutenu, dans le bon sens, avec toujours beaucoup de travail. Coline Serreau qui m'a donné du travail alors que je n'avais pas de nom encore. Il a eu plein, plein, plein de moment où j'ai été aidée", raconte la comédienne.

MB14 assure lui-même sa partition avec une voix puissante qu'il travaille depuis des années. Michèle Laroque, elle, a plusieurs fois déjà, et notamment aux Enfoirés, poussé la chansonnette. Là, elle a dû un peu hausser le niveau. Ténor est en tournage jusqu'à fin avril. La sortie prévue en 2022.