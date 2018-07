publié le 30/08/2017 à 12:24

Le nouveau single de Taylor Swift, Look What You Made Me Do, et les derniers épisodes de la saison 7 de Game of Thrones sont tombés au même moment. De quoi faire réfléchir les internautes et les fans. La vidéo de la chanteuse américaine, chargée en symboles et sous-entendus vengeurs, a été de nombreuses fois comparée à l'histoire du personnage d'Arya Stark.



Il suffit d'observer certaines paroles de Taylor Swift pour laisser le doute grandir. Le passage "I don't like your tilted stage / The role you made me play / Of the fool" ("Je n'aime pas cette scène tordue / Le rôle que vous me faites jouer / Celui d'idiote") faisait penser à ce moment où Arya fréquente une troupe de théâtre qui représente faussement son père et les événements en rapport avec la famille royale.



"I don't like your kingdom keys / They once belonged to me" ("Je n'aime pas tes clefs du royaume / Elles m'appartenaient autrefois") pourrait être une pique qu'Arya pourrait envoyer à Cersei imagent certains. Mais il s'agit ici plus certainement des clefs du royaume de la pop auxquelles Taylor Swift fait référence. Dans Game of Thrones, Arya n'a jamais eu ou voulu les rennes de Westeros et le pouvoir lui importe peu.

Le passage qui fait le plus tiquer les fans est le suivant : "I've got a list of names and yours is in red, underlined" ("J'ai une liste de noms et le tiens est en rouge, souligné"). Arya Stark dispose bien d'une liste de noms des ennemis de sa famille et autres traîtres qui méritent, selon elle, de mourir de sa main. Elle répète cette liste depuis la saison 2 et il s'agit de l'objectif principal de son arc narratif. Référence directe ou coïncidence ? Taylor Swift semble avoir l'intention de régler le compte de pas mal de célébrités qui lui auraient fait du tort.

IMAGINE THE TRACK LIST:



KANYE

KIM

KATY

HARRY

JACKSON

JOHN

JOE

CAMILA

JAKE

CALVIN

TOM — Lisa Flip (@lisaflip) 25 août 2017