RTL POP CINE : dimanche 6 septembre 2020

publié le 06/09/2020 à 13:00

RTL Pop Ciné, c’est le nouveau magazine-jeu explosif du cinéma sur RTL ! Chaque dimanche de 14h à 15h30, Vincent Perrot vous emmène dans l’univers du cinéma de façon ludique avec des jeux, des cadeaux, des interviews exclusives, des chansons mythiques de film, des grands films populaires !

Cette semaine, Stéphane Boudsocq nous emmène au Festival du Cinéma Américain de Deauville .

Avant d'affronter Vincent Perrot dans un duel épique à propos du film Tenet de Christopher Nolan...

"La Daronne"

Isabelle Huppert nous parlera du film La Daronne, de Jean-Paul Salomé qui sortira mercredi.

JEU

Cette semaine, on vous fait gagner une machine à popcorn Popp'y® de Lagrange !

Créez du popcorn sucré ou salé à la maison ! Compact et ergonomique, l'appareil à popcorn Lagrange est le compagnon de toutes vos fêtes et soirées.

en vente sur le site : lagrange.fr.

Poppy de Lagrange

Mais aussi le DVD du film De Gaulle

De Gaulle DVD

et notre iconique Montre RTL !

Pour jouer, c'est simple ! appelez-nous au 3210 (0.50cts / mn) ou inscrivez-vous, durant toute la semaine à cette adresse : rtlpopcine@rtl.fr

