Tanya Roberts, James Bond girl de "Dangereusement vôtre", est morte

publié le 04/01/2021 à 13:15

L'actrice américaine Tanya Roberts, qui fut l'un des visages féminins de la saga James Bond dans les années 80 pour son rôle dans Dangereusement vôtre est morte ce 3 janvier 2021 à l'âge de 65 ans. L'actrice s'est effondrée alors qu'elle promenait ses chiens le 24 décembre, rapporte The Hollywood Reporter. La comédienne est morte quelques jours plus tard après avoir été hospitalisée à Los Angeles. D'après les informations de TMZ, l'actrice allait très bien et paraissait en parfaite santé lors de ses entretiens vidéo avec ses fans. Elle aurait été placée sous ventilateur mais ne serait pas morte de la Covid-19.



Après des débuts au théâtre et en tournant quelques publicités, elle décroche son premier grand rôle dans Les Drôle de Dames en jouant Julie Rogers avant de se consacrer au cinéma. Elle joue dans Le Piège, Dar l'invincible ou Sheena, reine de la jungle avant d'être repérée pour le rôle de sa vie Stacey Sutton dans Dangereusement vôtre (A View To Kill, 1985).

Ce rôle face à Roger Moore qui fait d'elle une star internationale sera aussi son dernier grand moment dans la lumière. Le rôle de James Bond girl sera vécu comme une malédiction pour l'actrice qui n'arrivera jamais à faire redécoller sa carrière ou à échapper à cette image de belle plante blonde.

"J'avais l'impression que toute fille ayant été une James Bond girl peinait à tourner dans d'autres films, donc j'ai été prudente", déclarait-elle au Daily Mail en 2015. On l'apercevra dans une comédie Body Slam en 1987 et même dans un thriller érotique baptisé Night Eyes. Des films que seuls les plus fervents amateurs du cinéma des années 80 ont en mémoire. Son dernier rôle au cinéma date de 1994 dans Deep Down. On l'a aussi aperçu à la télévision dans la sitcom Barbershop par exemple au milieu des années 2000.