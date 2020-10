Instagram modifie ses règles sur la nudité face aux accusations de censure

publié le 28/10/2020 à 17:17

Petite victoire pour la communauté militante d'Instagram. Le réseau social annonce mercredi 28 octobre qu'il modifie ses règles concernant les contenus de nudité : il autorisera désormais "les images de personnes cachant leur poitrine en la tenant, la couvrant ou en croisant les bras", tout en interdisant toujours les photos représentant la pratique du breast squeezing (le fait de serrer sa poitrine avec les mains, ndlr) "souvent associé à du contenu pornographique".

Au début du mois, RTL.fr avait donné la parole à plusieurs propriétaires de comptes Instagram, celles-ci dénonçaient la censure du corps des femmes orchestrée par le réseau social. Au cœur des préoccupations : sa politique d'interdiction des contenus de nudité, même lorsque ceux-ci ne sont pas pornographiques ni sexistes mais prônent l'acceptation de soi et la diversité des corps.

Comme le rappelle Mashable, cette prise de conscience - et la vague de témoignages - lui succédant avait débuté lorsque la mannequin Nyome Nicholas-Williams, grosse et noire, avait vu un de ses contenus supprimé de la plateforme. Le hashtag #IWantToSeeNyome avait alors été lancé pour la soutenir. De la même manière, en France, l'artiste Barbara Butch avait vu son compte fermé brutalement en février après la publication d'une Une de Télérama sur laquelle elle apparaissait nue. Sa communauté avait alors créé le #BarbaraButchChallenge.

Plusieurs mois après ces incidents, Instagram a décidé de faire évoluer sa politique. "En examinant de plus près ce qu'il s'est passé, Instagram s'est rendu compte que c'était parce que la règle sur le breast squeezing n'était pas correctement appliquée", explique le réseau social dans un communiqué.



Désormais les règles seront plus précises, le breast squeezing sera défini comme suit : "Il faudra plier les doigts en un mouvement de pression, ce qui entraînera un changement de forme des seins", explique Instagram. Par ailleurs, en cas de doute, il sera demandé aux modérateurs, non pas de supprimer la publication, mais de la laisser en ligne. La plateforme précise tout de même que l'application de ces nouvelles pratiques pourra "prendre du temps".