"Stranger Things", saison 4 : la date de sortie (enfin) dévoilée et une fin de série annoncée

La patience des fans bientôt récompensée. Ce jeudi 17 février, Netflix a dévoilé les premières affiches de la nouvelle saison de sa série à succès "Stranger Things". Qui dit quatrième saison, dit quatre affiches (et une autre en bonus). En prime, la plateforme a annoncé les dates de sortie des prochains épisodes : le 27 mai 2022 pour la première partie de la saison et le 1er juillet 2022, pour la seconde partie. Et pour cause.

Dans un message publié sur Twitter simultanément, les deux créateurs de la série Matt et Ross Duffer expliquent ce découpage de la saison. "Du fait de la longueur sans précédent et pour vous proposer les épisodes au plus vite, la saison 4 sera publiée en deux volumes."



En août dernier déjà, une première bande-annonce de la nouvelle saison avait été publiée sur les réseaux sociaux. Les fans de Jim Hopper seront ravis de savoir que celui-ci fait son grand retour, arme au poing et prêt à découdre.

D'autres images à la fin de la vidéo d'annonce nous montraient Max, Robin, Dustin, Lucas, Nancy et Steve dans une maison abandonnée. La petite équipe est en pleine exploration dans une ambiance des plus angoissantes. La dernière image aura de quoi faire frissonner les fans avec un aperçu d'Eleven, le crâne de nouveau rasé derrière une porte.

La saison 5 "sera la dernière"

Mais, toutes les annonces faites ce jeudi ne sont pas forcément bonnes. Les deux shows runners de la série ont annoncé que "la saison 4 sera l'avant-dernière de la série, la cinquième sera la dernière". Celle-ci est encore en développement.

"Sept ans plus tôt, nous avions prévu un arc narratif complet pour Stranger Things. À cette époque, nous pensions faire une histoire pouvant durer quatre à cinq saisons. Cela aurait été trop court en quatre (...), désormais nous nous dirigeons vers le final", expliquent les jumeaux Duffer sur Twitter.