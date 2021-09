Ça y est ! C'est la rentrée. Avec la fin des vacances et la reprises des cours ou du travail, vous allez devoir décompresser comme jamais les soirs. Heureusement, la plateforme Netflix a préparé quelques beaux programmes pour vous faire vibrer et rêver.

On peut commencer par les séries et les films les plus attendus du mois : La Casa de Papel (Partie 5 - Volume 1), Lucifer (et sa saison finale) et Sex Education (saison 3). Outre ces suites, le documentaire Schumacher va sans doute lui aussi faire vibrer les fans de Formule 1. Idéal après le visionnage de Formula 1: Drive to Survive. Pour le cinéma, vous pourrez vous offrir quelques séances de rattrapage avec BlacKkKlansman, Mother! et un cycle Agnès Varda.

Et il ne faudra pas oublier de suivre le 25 septembre, un événement qui promet d'être riche en surprises, le bien nommé "Tudum", une petite conférence avec des annonces et une myriade de stars de la plateforme.

Séries

La Casa de Papel Partie 5 : Volume 1

3 septembre

La bande se trouve dans la Banque d'Espagne depuis plus de 100 heures et le Professeur est en danger. Pour ne rien arranger, un nouvel adversaire entre en jeu : l'armée.

The Circle Game (États-Unis) saison 3

8 septembre

Un nouveau groupe de séducteurs, d'imposteurs et d'alliés sincères rejoint le jeu ! Et ils sont prêts à tout pour remporter le gros lot.

Lucifer (saison finale)

10 septembre

Synopsis : Lucifer a décroché la promo qu'il voulait ou croyait vouloir à tout prix. Quant à Chloe, elle s'apprête à quitter la police, alors qu'Amenadiel veut rejoindre le LAPD.

Sex Education (saison 3)

17 septembre

On ne parle plus que de "l'école du sexe" tandis qu'une nouvelle proviseure essaie de gérer ses remuants élèves, et Otis de garder sa liaison secrète.

Dear White People : Volume 4

22 septembre

Réunis pendant une pandémie, les futurs Sam et Lionel reviennent sur leur dernière année épique à Winchester illustrée telle une comédie musicale des années 90.

Mais aussi : Parole de cowboy !, Histoires d'amour et d'autisme (saison 2), Into the Night: (saison 2), Total Métal, Ces Incroyables Locations de Vacances (saison 2), Hospital Playlist (saison 2), Jack Whitehall: Travels with My Father (saison 5), Séduction Haute Tension : Version latino, C’est du gâteau ! USA (saison 6), Squid Game, Chicago Party Aunt, Jaguar, Taulardes : La Nouvelle-Orléans, Blood & Water (saison 2), Sermons de Minuit, Braqueurs : La Série, Octobre, Luna Park, Love 101 (saison 2), Kota Factory (saison 2), Bangkok Breaking.

Films et documentaires

Schumacher

15 septembre

Ce documentaire pénétrant revient sur la vie de Michael Schumacher, le pilote devenu une icône de la Formule 1 grâce à son audace et à son esprit rebelle.



BlacKkKlansman

9 septembre

Dans les années 1970, les grandes villes des Etats-Unis sont en proie à des émeutes raciales. Ron Stallworth, premier officier noir américain, va alors infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.



Mother!

20 septembre

La vie privée d'un poète et de sa femme s'effondre comme un château de cartes quand des visiteurs indésirables s'invitent dans leur foyer paisible et isolé.



Collection Agnès Varda

À partir du 1er septembre

Les plages d'Agnès, Black Panthers, La Pointe Courte, Le Bonheur, Sans toit ni loi, Cléo de 5 à 7 et L'une chante, l'autre pas seront disponibles sur la plateforme de streaming.