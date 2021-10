Un nouveau mois s'apprête à commencer et, vous commencez à bien connaître la musique, de nouveaux programmes vont débarquer sur Netflix. La plateforme de streaming a tout intérêt à montrer que son catalogue est riche et de qualité puisque les tarifs des abonnements ont récemment augmenté.

Parmi les belles arrivées sur la plateforme, nous ne pouvons pas passer à côté de la mise en ligne de l'intégrale de l'une des meilleures comédies de la télévision : The Office. Si vous ne connaissez pas cette série comique, nous sommes persuadés que vous avez déjà vu des extraits et des GIFs un peu partout sur les réseaux sociaux. Rattrapez ce retard, la satisfaction est garantie.

Du côté des suites très attendues, nous comptons la saison 3 de You avec nos anti-héros obsessionnels préférés ou encore la saison 2 de Locke & Key dont les premiers épisodes nous avaient beaucoup plu l'an dernier. Les francophones seront ravis de retrouver Family Business et les amateurs d'animation japonaise ne devront pas passer à côté de Blue Period, qui explore la vie d'un jeune artiste en devenir et interroge avec intelligence la notion de talent.

Du côté des films, la dernière comédie de Dany Boon sur le confinement sera aussi directement sur la plateforme sans passer par la case cinéma.

Séries

Family Business (saison 3)

8 octobre

Au fond d'un monastère isolé, les Hazan jonglent entre des ravisseurs imprévisibles, une nouvelle ligne de produits hallucinante et un secret de famille bien gardé.

Maid

1er octobre

Fuyant une relation violente, une jeune mère devient femme de ménage et se bat pour subvenir aux besoins de sa fille, dans l'espoir d'un avenir meilleur.

Locke & Key (saison 2)

22 octobre

La série policière magique inspirée des bandes dessinées de Joe Hill et Gabriel Rodríguez revient pour une nouvelle saison.

You (saison 3)

15 octobre

Désormais mariés et parents d'un petit bébé, Love et Joe essaient de vivre normalement dans les faubourgs cossus de Madre Linda. Mais les habitudes ont la peau dure...

The Office (intégrale)

23 octobre

Cette comédie à succès raconte les déboires d'employés de bureau mécontents - menés par le patron délirant Michael Scott - dans l'entreprise de papier Dunder Mifflin.

The Seven Deadly Sins: Cursed by light

1er octobre

Meliodas et ses amis reprennent du service lorsque la paix récente est menacée par une puissante alliance magique qui pourrait bien tout anéantir sur son passage.

Blue Period (saison 1)

9 octobre

Subjugué par un tableau, Yatora Yaguchi, un lycéen populaire qui s'ennuie ferme, plonge à cœur perdu dans le monde magnifique mais implacable de l'art.



Komi cherche ses mots (saison 1)

21 octobre

Dans un lycée regorgeant de personnalités insolites, Tadano aide Komi, une camarade de classe timide et peu sociable, à atteindre son objectif de se faire 100 amis.

Films et documentaires

8, rue de l'Humanité

20 octobre

Dans un Paris désert en raison de la pandémie, les habitants d'un petit immeuble s'adaptent tant bien que mal à leur nouvelle vie confinée. Avec Dany Boon, François Damiens, Laurence Arné, Yvan Attal



The Guilty

1er octobre

Relégué au centre d'appels d'urgence, un inspecteur de police tente de sauver une interlocutrice au fil d'une rude journée riche en révélations et règlements de compte. Avec Jake Gyllenhaal, Ethan Hawke, Peter Sarsgaard



Army of Thieves

29 octobre

Dans ce préquel du film Army of the Dead, une mystérieuse femme recrute Dieter, employé de banque, afin de braquer des coffres-forts inviolables à travers l'Europe.



Pokémon, le film : les secrets de la jungle

8 octobre

Koko grandit dans la jungle avec un Zarude solitaire. En rencontrant Sacha et Pikachu, il découvre le monde des humains... et apprend que son environnement est menacé !



Bad Sport : la triche organisée (Vol. 1)

6 octobre

Crime et sports se percutent dans cette série documentaire qui passe en revue des polémiques et des scandales avec l'appui de témoignages de personnes qui les ont vécus.