publié le 13/04/2021 à 09:58

Les vacances scolaires de Pâques sont très particulières cette année : elles dureront jusqu'au 26 avril pour toutes les zones en même temps. Dans cette période délicate pour occuper enfants et parents, nous vous proposons ce matin une sélection de films à revoir en VOD ou en DVD.

On va commencer par la dernière merveille des studios Pixar : Soul, film d'animation sorti le 25 décembre dernier directement sur la plateforme Disney +. Le voici désormais en DVD aussi. On y retrouve la mésaventure de Joe Gardner, pianiste de jazz à New York sur le point de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de la ville... Sauf qu'un stupide accident l'envoie illico dans le Grand Avant, un univers fantastique où les nouvelles âmes doivent acquérir leur personnalité avant d'être envoyées sur Terre... Joe va faire équipe avec 22, une âme qui elle ne voit pas du tout l'intérêt du voyage vers notre monde...

Omar Sy et Camille Cottin prêtent leurs voix à ce conte magnifique, drôle et bouleversant qui, entre deux séquences visuellement sublimes, pose aussi de vraies questions sur le sens de nos vies.

Chez Disney toujours, vous pourrez découvrir le neuvième et dernier épisode de la saga Star Wars, en attendant bien sûr la future nouvelle trilogie ! L'ascension de Skywalker, sorti il y a près d'un an et demi avait dérouté une partie des fidèles... C'est l'occasion de réhabiliter, s'il en était besoin, les qualités de cet ultime chapitre qui clôt l'aventure des Jedi... Mission quasi impossible après plus de 40 ans de cinéma dont J.J. Abrams se sort avec les honneurs, saluant une dernière fois la famille Skywalker, leurs amis et leurs ennemis...

Ils n'ont pas pris une ride...

On peut aussi remonter le temps, jusqu'à l'année 1981 et découvrir un classique du film d'horreur qui est aussi une sorte de comédie ! Le loup-garou de Londres de John Landis flirte en effet avec la parodie mais réservait tout de même à l'époque son lot de frissons... L'histoire d'un jeune américain en visite en Europe qui, lors de son passage en Angleterre, se perd une nuit dans la lande et se fait attaquer avec son pote Jack par une grosse bestiole féroce... Jack succombe à ses blessures, David lui survit mais quand survient la pleine lune...

David se transforme en créature mi-homme mi-loup et n'a plus qu'une idée, trucider tout humain passant à proximité de ses griffes et de ses crocs... Le centre de Londres va alors devenir son terrain de chasse... Certains effets ont vieilli, mais l'essentiel est encore là et pour la petite histoire, c'est en voyant Le loup-garou de Londres qu'un jeune chanteur afro-américain eut l'idée de téléphoner à John Landis pour lui demander de réaliser le clip vidéo culte de Thriller de Michael Jackson, mis en scène dans un court-métrage diffusé à la fin de l'année 1983.

> Le Loup-Garou de Londres - An American Werewolf in London (1981)

Pour nous remettre de nos émotions on peut finir avec une comédie qui date de 1975, signée Jacques Besnard, dialoguée façon Audiard avec un merveilleux trio de pieds-nickelés préparant le casse du siècle : le fond de retraite de la SNCF entreposé dans un coffre-fort de la gare de l'Est... Pour ce faire, il leur faudra passer par les toilettes mitoyennes ! C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule avec Bernard Blier, Michel Serrault, Jean Lefebvre ou Tsilla Chelton dans le rôle de la fameuse dame-pipi, mais aussi le trio Jugnot-Clavier-Lhermitte à l'origine du scénario... C'est crétin et jouissif : à voir et revoir en DVD ou VOD.

> C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule - blier 2