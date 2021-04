publié le 12/04/2021 à 16:30

Son nom ne vous dit peut-être rien, difficile pourtant d'oublier son regard dans cette scène devenue culte. L'acteur burkinabé Moussa Théophile Sowié est décédé le 7 avril dernier. Il était connu pour son rôle du postier dans la saga culte Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier et Jean Reno.

C'est le site Centre Presse Aveyron qui révèle cette tragique nouvelle, sans révéler la cause du décès du comédien. Dans Les Visiteurs, Moussa Théophile Sowié jouait le rôle d'un postier dans une scène devenue culte, où sa camionnette jaune était détruite par Godefroy de Montmirail (Jean Reno) et Jacquouille la Fripouille (Christian Clavier). "Messire, messire, un sarrasin dans une charriote du diable ! C'est tout ferré et y'a point de boeufs pour tirer !", s'exclamait le personnage de Christian Clavier.

Moussa Théophile Sowié avait d'ailleurs refait une apparition dans Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2, la suite de la saga. Plus récemment, l'acteur burkinabé avait joué dans les films Le Crocodile du Botswanga ou encore Fast Life de Thomas N'Gijol.

