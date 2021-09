"Shang-Chi" (Marvel) : que révèlent les scènes post-générique ?

Comme le veut la tradition avec tous les films Marvel, quelques surprises attendent les spectateurs à la fin du film. Les fameuses scènes post-génériques du Marvel Cinematic Universe (MCU) sont devenues presque aussi cultes que les films eux même. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux ne fait pas exception.

Naturellement, si vous n'avez pas encore vu Shang-Chi au cinéma (le film est sorti seulement le 1er septembre après tout), nous vous conseillons de ne pas aller plus loin dans votre lecture sous peine de vous faire méchamment spoiler. Vous pouvez, en revanche, lire notre critique garantie sans spoiler afin de vous faire une idée sur le film avant de sortir votre carte bancaire et votre passe sanitaire.

Si vous êtes allés au cinéma et que vous n'avez pas attendu les deux scènes post-génériques ou que vous ne les avez pas comprises totalement, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider.

Des indices pour la suite

Première scène post générique. L'impressionnant Simu Liu et l'hilarante Awkwafina seront bien de retour dans de prochaines aventures Marvel. En retrouvant leurs deux amis au restaurant pour leur raconter les aventures folles qu'ils viennent de vivre (et les faire mourir de jalousie), le duo est interrompu par une Wong. Le Maître des Arts Mystiques, ami de Doctor Strange et bibliothécaire de Kamar-Taj demande à nos deux amis de le suivre car il a des questions importantes à leur poser. Ses interrogations concernent les fameux Dix Anneaux. On sait que les mages de Marvel ont une passion pour les artefacts anciens et celui-ci leur est inconnu...

Après une rapide scène, on peut voir Wong converser avec Shang-Chi, Carol Danvers (Captain Marvel) et Bruce Banner (Hulk). Tout le monde s'inquiète de ne pas connaître la technologie qui se cache derrière les fameux anneaux. Ils ne sont ni magiques, ni aliens et ils sont très très anciens... En analysant l'objet, le petit groupe se rend compte que les Anneaux semblent émettre un signal. Mais lequel et vers qui ? Le mystère est entier. Plusieurs possibilités s'offrent à nous mais il est très probable que ces Anneaux aient un lien avec le prochain film Marvel : Les Éternels (d'autres créatures très puissantes et très très anciennes...). Derniers petits détails : Carol a encore coupé ses cheveux et Bruce a réussi à retrouver sa forme humaine.

Seconde scène post-générique. Pour la deuxième séquence, on suit simplement l'autre héroïne du film : Xialing, la sœur de Shang-Chi. Elle est restée dans la base de son père qu'elle a entièrement redécoré et dont elle a pris le contrôle. Une armée de mercenaires avec autant d'hommes que de femmes, s'entraîne sous ses yeux. A-t-elle repris le business familial ? Sera-t-elle la prochaine ennemie de Shang-Chi ? Si notre héros dispose des Dix Anneaux, l'artefact, sa sœur dispose, elle, des Dix anneaux, le syndicat mafieux ultra-influent. On sait déjà qu'il y aura un nouveau film Shang-Chi. Reste à savoir quel rôle sera celui de Xialing. Affrontera-t-elle notre amie Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) vue dans la série The Falcon and the Winter Soldier ? Vu leurs activités professionnelles, elles pourraient bien devenir de terribles rivales...