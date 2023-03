Séries Mania 2023 : comment expliquer l'explosion du nombre de productions ?

Rien qu'aux États-Unis, on comptait 125 séries produites en 2002. C'était l'époque des Sopranos. Il y en a eu 2024 produites en 2022, selon des chiffres dévoilés il y a quelques semaines par le magazine Variety.

La série embarque, passionne, mais surtout elle vient de partout, comme l'explique Frédéric Lavigne, directeur artistique de Séries Mania : "Ce qui est frappant, c'est qu'il y a 10 ou 15 ans, les séries étaient un terrain de jeu exclusif pour les Américains ou les Anglais, puis ensuite les nordiques. Aujourd'hui, non seulement les Français se sont mis au niveau, mais on voit arriver des séries qualitatives du monde entier. Tout le monde s'en est emparé. Chaque pays est entré dans la danse et produit ses propres séries.

Les séries embarquent car le terrain de jeu est plus vaste pour les réalisateurs et les créateurs. C'est ce que note Cédric Klapisch, qui vient de créer la suite de L'Auberge espagnole, dans une série en huit épisodes : "C'est un peu comme la différence entre le prêt-à-porter et la haute-couture. Quand on fait un long-métrage, on est dans la haute-couture, dans l'invention, dans le fait que c'est un prototype. Dans une série, c'est "vous aimez les jeans, on va faire un jean, mais on ne va pas faire comme les autres."

La série, dans l'air du temps

Ainsi, les séries innovent en attirant de nouveaux talents, comme Hervé Le Tellier, qui vient de finir l'adaptation télé de son roman L'Anomalie, prix Goncourt en 2020 : "Pour moi, la série, c'est la suite du feuilleton littéraire du XIXe siècle. On attend des séries d'être surpris."

Mais qu'elles soient aussi capables de humer l'air du temps. C'est le réchauffement climatique qui vire au cauchemar dans une série à venir baptisée Abysses. C'est une pandémie qui va isoler le monde dans une série norvégienne baptisée Forteresse.



Air du temps encore avec le "girl-power". Dans beaucoup de séries, les femmes prennent le pouvoir, et ce qu'elle ont à sire ne laissera personne indifférent.

