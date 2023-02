Netflix : ce que l'on sait de la série "Fiasco", au casting 5 étoiles

Les images du tournage font déjà saliver les fans ! Netflix a dévoilé le 24 février une vidéo du tournage d'une nouvelle série française intitulée Fiasco. Celle-ci sera réalisée par Igor Gotesman qui avait déjà connu le succès sur la plateforme de streaming avec la série Family Business et à qui on doit également le film Five en 2016 ou encore la série Casting(s) sur Canal+.

C'est logiquement que le casting de Fiasco fait donc écho à ces précédentes production. On retrouvera notamment François Civil, Géraldine Nakache, Louise Coldefy, qui interprète la déjantée Clémentine dans Family Business, Pascal Demolon, Leslie Medina, Djimo ou encore Pierre Niney. "On rêve de ce projet depuis CASTING(s) et FIVE ! Nous voilà réunis", a écrit l'acteur sur son compte Twitter.

Fiasco comptera 7 épisodes selon netflix-news et sera centré sur le personnage de Raphaël Valande, joué par Pierre Niney, qui "entame le tournage de son premier long-métrage : une aventure traversant les époques depuis la préhistoire jusqu’au débarquement en passant par les vikings… pour rendre hommage à la vie héroïque de sa grand-mère résistante. Mais rapidement, les problèmes s’accumulent et le tournage tourne peu à peu au cauchemar. Et pour cause : quelqu’un de l’équipe tente de saborder son film de l’intérieur...", dit le synopsis.

Le tournage de cette série est donc en cours, fait savoir Netflix, qui n'a pas encore communiqué de date de sortie.



