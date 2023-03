"You", "Shadow & Bone" et "Pornhub" : Le programme Netflix de mars

Netflix nous offre des retours très attendus pour ce mois de mars. Vous allez pouvoir vous détendre avec ces nouveaux programmes inédits avant l'arrivée du printemps. Plusieurs événements d'importance sont attendus et en particulier la sortie de la nouvelle saison de Riverdale, les cinq derniers épisodes de la saison 4 de You ou encore Le Roi des ombres avec Kaaris.

En plus de ses gros titres et nouvelles saisons, la plateforme de streaming propose de nourrir l'enquêteur en nous. Les deux séries documentaires L'Affaire Fourniret : dans la tête de Monique Olivier et MH370 : l'avion disparu se pencheront sur deux affaires mystérieuses en France et outre-Manche. Côté film, Idris Elba enfile de nouveau son costume d'inspecteur pour Luther : Soleil déchu et Dany Boon rejoint le casting du prestigieux Murder Mystery 2 aux côtés de Jennifer Aniston et Adam Sandler.

Amateurs de culture coréenne se régaleront aussi devant deux créations originales Netflix. Avec son focus sur la Corée, la plateforme sort Kill Bok-Soon, un film qui suit les péripéties d'une mère célibataire tueuse à gages ainsi que la seconde partie de la série The Glory.

Les séries

YOU

Date : 9/03

À l'occasion de cette quatrième saison, Joe Goldberg (Gossip Girl) s'envole pour Londres dans l'espoir d'enterrer le passé et de repartir à zéro. Mais sur le chemin hasardeux de sa rédemption, une nouvelle obsession le captive déjà et l'entraînera vers une enquête tumultueuse.



Shadow and Bone : La saga Grisha

Date : 16/03

Suite des aventures d'Alina et Mal, en fuite après leur confrontation avec Kirigan. Les héros de Ravka trouvent de nouveaux alliés pour combattre les troupes du Darkling mais assument des choix tragiques dans leur quête d'amplificateurs mythiques. Adaptée des romans à succès de Leigh Bardugo, cette saison 2 de Shadow and Bone devrait enfin regrouper les six joyeux malfaiteurs de Six of Crows à l'écran.



Love Is Blind

Date : 24/03

Dans cette émission de téléréalité made in USA, d'autres célibataires veulent croire en l'amour plutôt qu'au physique et intègrent à l'aveugle les capsules pour flirter, chavirer et dénicher la perle rare à épouser. Au programme, toujours plus de drame, d'émotions mais aussi de nouveaux couples.



Riverdale

Date : 30/03

Après six saisons de bons et loyaux services, le drame policier surnaturel Riverdale revient pour sa toute dernière saison. Archie, Jughead, Betty et Veronica sont de retour au lycée dans les années 1950 et devront naviguer dans un temps et des mœurs qui ne sont pas les leurs.

Sex/Life

Date : 2/03

En quête de la vie de ses rêves, Billie relève de nouveaux défis pour cette seconde saison. La jeune mère découvre de nouveaux désirs et de nouveaux partenaires, mais se retrouve coincée au cœur d'un triangle amoureux déchirant.

Mais aussi : The Sinner, Son Royaume, The Night Agent, Wellmania, Tricher C'est Gagner, Next in Fashion, Les Liens sacrés du divorce, La Loi de la jungle, Ariyoshi Assists, Furtive et Copycat Killer

Les films