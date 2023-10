"Sept à huit" - "Le Consentement" : pour Laetitia Casta, "il faudrait montrer ce film dans les écoles"

C'est l'un des films événements de cette fin d'année 2023. Le Consentement, inspiré du livre choc de Vanessa Springora sur Gabriel Matzneff, sort en salles le 11 octobre prochain. Dans cet ouvrage éponyme paru il y a trois ans, l'autrice y dénonçait sa relation intime et l'emprise qu'elle a subie de la part du sulfureux écrivain dans les années 1980, alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui presque 50. Cette adaptation très attendue met en avant Jean-Paul Rouve, dans le rôle de Gabriel Matzneff, ainsi que Laetitia Casta, qui joue la mère de Vanessa Springora. "Il faudrait montrer ce film dans les écoles. On explique comment le mal arrive. Il y a la victime, Vanessa, mais aussi la mère", a soutenu l'actrice, invitée dimanche 1er octobre dans l'émission "Sept à huit", sur TF1.

"Ce prédateur choisit des mères qui vivent seules avec leur fille, c’est le même processus qu’il va construire à chaque fois. Matzneff va prendre la place du père et va monter la fille contre sa mère", a ajouté Laetitia Casta. Gabriel Matzneff, longtemps plébiscité dans le monde culturel, n'avait jamais caché ses penchants pédophiles dans ses ouvrages. L'écrivain est visé par une enquête pour "viols sur mineurs".

Quand Weinstein l'invitait à déjeuner

Laetitia Casta a également raconté son expérience avec Harvey Weinstein, l'ex-producteur tout-puissant d'Hollywood condamné pour des viols et violences sexuelles sur des dizaines de femmes. Ce dernier avait invité l'actrice à déjeuner à Cannes, sans parvenir à ses fins.

"On parle de cinéma et quand il me pose des questions sur ma vie intime, je lui dis que j’ai un homme et je lui montre les photos de mes enfants. Et c’était réglé. Je suis très clair, c’est tellement dans mes gênes", s'est souvenu Laetitia Casta, qui préfère en rire.

"Face à des situations compliquées j’ai toujours su rebondir, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C’est pour ça que le film Le Consentement est important", a-t-elle précisé. "On montre bien comment le prédateur arrive, telle une pieuvre, pour vous déstabiliser, faire le vide autour de vous et avoir l’emprise. L’emprise mentale, l’emprise sexuelle", a soutenu Laetitia Casta.

