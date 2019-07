"S.O.S. Fantômes 3" : une star de "Stranger Things" dans le casting

publié le 14/07/2019 à 20:26

C'est la première photo du casting de SOS Fantômes 3. Et une star de Stranger Things s'y cache : c'est Finn Wolfhard, l'interprète de Mike Wheeler dans la série Netflix.

"Toute la famille est réunie", peut-on lire sur le tweet du réalisateur Jason Reitmann. Sur ce cliché, on aperçoit Carrie Coon (The Leftovers), la jeune McKenna Grace (The Haunting of Hill House, Moi, Tonya, Mary) et Ivan Reitman, père de Jason et réalisateur des deux premiers volets.

Ce troisième volet est tourné au Canada, rapporte Entertainment Weekly. Carrie Coon interprétera une mère célibataire tandis que Finn Wolfhard et McKenna Grace joueront ses enfants. Paul Rudd, présent aussi au casting, jouera un professeur. Trois acteurs des deux premiers films devraient reprendre leur rôle, plus de 30 ans après le second volet. Il s'agit de Sigourney Weaver, Bill Murray et Dan Aykroyd.

Le titre n'a pas encore été révélé. Sa sortie est prévue le 19 août 2020.