Cannes 2023 : les confidences de Virginie Efira sur sa grossesse

Viginie Efira rayonne. Sacrée meilleure actrice en février lors de la cérémonie des César, l'actrice belge revient cette fois-ci au Festival de Cannes à l'affiche d'un nouveau film L'Amour et les Forêts, réalisé par Valérie Donzelli et qui sort en salles ce mercredi 24 mai. Un long métrage remarquable qui aborde le thème des violences psychologiques conjugales avec un Melvil Poupaud en mari harcelant son épouse pendant des années.

Face au tapis rouge et à une salle parfois imprévisible, l'actrice ne montre aucun stress. "On n'est plus à l'époque de Pialat donc il y a rarement des gens qui se lèvent ou qui vous lancent des tomates. Les gens sont polis. Après, que le film soit bien pris ou pas n'est pas de votre ressort", confie-t-elle au micro de RTL. "Je n'ai pas du tout cette panique du tapis rouge et des marches. L'enjeu serait plutôt de réduire l'importance des choses tout en gardant une forme de sacralisation. Il faut se dire qu'à la fois c'est excitant et en même temps de prendre un petit pas de recul", ajoute l'actrice.

Enceinte de son deuxième enfant Virginie Efira va prendre de longs mois de pause. Un repos mérité. En deux ans la comédienne a été à l'affiche de neuf films. Elle confie à RTL se préparer à cet arrêt maternité avec sérénité. "Si je commence à me dire est-ce que je vais retravailler, parce qu'un acteur se pose toujours la question. Là, je me dis, tu peux te calmer et si j'entends les gens qui me parlent ils diraient qu'il faut absolument que je fasse une pause, explique-t-elle. En plus c'est quelque chose que je sais faire. Je suis plus en lien avec mon utilité quand je ne tourne pas parce que j'ai une profonde nature que j'ai toujours contrariée qui va vraiment bien avec la paresse".

Si l'actrice ne sait pour le moment pas quel sera son prochain film, elle confie toutefois vouloir "produire quelque chose de nouveau".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info