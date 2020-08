"Fort Boyard" : Yoann Riou mouille le maillot sur l'épreuve de la laverie

publié le 29/08/2020 à 23:07

Qu'importe la technique, du moment que ça marche ! Yoann Riou l'a prouvé ce samedi 29 août, dans l'émission Fort Boyard diffusée sur France 2. Dans une équipe composée du nageur Camille Lacourt et de sa compagne Alice Deto, de l'aventurier Moussa Niangane et de l’ex-chroniqueuse de TPMP Enora Malagré, le journaliste avait à coeur de prendre sa revanche.

En effet, lors de sa dernière participation à Fort Boyard, Yoann Riou n'avait remporté aucune clé pour son équipe. Ce samedi soir, il a dû affronter l'épreuve de la laverie automatique, le but : tenir le plus longtemps possible dans un tambour qui tourne, rendu glissant par des jets d'eau et de mousse, pour faire remonter la clé.

Parti sur les chapeaux de roues, Yoann Riou a fait beaucoup rire ses coéquipiers avec sa technique de course bien particulière qui l'a largement trempé, mais s'est finalement avérée très efficace. Malgré quelques chutes inévitables, le pensionnaire des Grosses Têtes a fait honneur à RTL en allant décrocher la clé sur le fil.

Vous voilà bien parti mon cher @riouyoann, à ce rythme là mon linge ne risque d'être pas d'être propre d'aussitôt ... #FortBoyard pic.twitter.com/7d5peIzcov — Père Fouras (@perefouras) August 29, 2020

Le journaliste sportif n'a malheureusement pas eu la même réussite un peu plus tard, sur la redoutable épreuve de la "Ketchuperie" qui l'a vu finir recouvert de sauce tomate.

Je ne savais pas que le bain de tomates était devenu à la mode mon cher @riouyoann, vous m'en direz des nouvelles ! hé hé hé #FortBoyard pic.twitter.com/cqnBjyJY3k — Père Fouras (@perefouras) August 29, 2020