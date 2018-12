publié le 06/12/2018 à 12:10

Même réalisateur, même scénariste et même casting. La comédie romantique culte, sortie en 1994 et multi-rediffusée depuis, Quatre mariages et un enterrement va avoir droit à sa suite. Richard Curtis va reprendre la plume, derrière la caméra on retrouvera Mike Newell et Hugh Grant, Andie MacDowell et Kristin Scott Thomas reprendront leurs rôles.



C'est le magazine américain Variety qui a annoncé le 5 décembre les détails de cette suite inattendue. Il ne s'agira pas d'un autre long-métrage mais d'un film court diffusé sur la BBC au Royaume-Uni et NBC aux États-Unis. Le titre choisi est One Red Nose Day and a Wedding (Un jour du nez rouge et un mariage) et il sera diffusé dans le cadre des téléthons communs dans les deux pays. Les acteurs John Hannah, Rowan Atkinson et James Fleet rejoindront leurs camarades et d'autres visages connus devraient faire des apparitions surprises dans cette suite.

Cette formule avait déjà été utilisée il y a deux ans - toujours pour la bonne cause - pour faire la suite d'un autre classique du genre, Love Actually.

> Red Nose Day Actually - Trailer