A La Bonne Heure avec Vianney et Diane Kurys

publié le 30/11/2018 à 12:30

C’est une première pour Vianney ! Le chanteur de 27 ans qui cartonne depuis ses débuts en 2014, se lance dans le cinéma. Il est au casting du quatorzième film de Diane Kurys, intitulé Ma mère est folle. Dans cette comédie, la réalisatrice a également fait appel à une grande comédienne pour le rôle principal : Fanny Ardant ! Notons que l'actrice tourne pour la deuxième fois avec un chanteur célèbre. La première, c’était en 1986 avec Johnny Hallyday dans Conseil de famille de Costa-Gavras. Ma mère est folle sortira dans les salles obscures le 5 décembre prochain.



"Ma mère est folle" de Diane Kurys avec Vianney et Fanny Ardant

Le film raconte l'histoire de Nina, une mère un peu folle incarnée par Fanny Ardant et son fils un peu trop sage, Baptiste, interprété par Vianney. Bien qu'ils soient fâchés depuis longtemps, ses deux personnages vont devoir se retrouver pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage improbable, mère et fils vont rattraper le temps perdu et surtout apprendre à se connaître enfin et s’aimer à nouveau.

Découvrez la bande-annonce du film ici...

> "Ma mère est folle" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Régis Mailhot et Patrice Carmouze.



D'ailleurs, retrouvez également Régis Mailhot tous les jeudis, vendredis et samedis sur la scène du Théâtre des 2 Ânes à 20h30 avec son spectacle Citoyen - (en) marche ou grève ! Bienvenue en Marconie...

Régis Mailhot au Théâtre des 2 Ânes avec son spectacle "Citoyen"