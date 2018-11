VIDÉO - Vianney surprend un chauffeur de taxi et poste sa réaction sur Instagram

publié le 15/11/2018 à 10:16

C'est une course que ce chauffeur de taxi n'est pas prêt d'oublier. Le 14 novembre 2018, le chanteur Vianney a partagé sur son compte Instagram une séquence pleine de joie et d'allégresse. On peut y voir le conducteur se rendre compte de l'identité de son client. Vianney a signalé en légende que "le chauffeur de taxi a mis 10 minutes à réaliser qui était monté dans sa voiture."



"Oh je suis désolé, merde ! Oh je m'en veux !", s'est d'abord excusé le chauffeur de taxi pour ne pas avoir reconnu immédiatement l'artiste. "Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave", a rapidement répondu l'interprète de Je m'en vais et Pas là. "Olala, mes filles vous adorent ! Elles vous aiment ! Ma grande fille ! Je vais l'appeler" et Vianney de répondre : "Oh ben oui il faut l'appeler. Il faut que je chante un truc ?"

La vidéo se stoppe avant ce petit concert privé inattendu. En quelques dizaines d'heures, le post comptait déjà plus de 100.000 J'aime.