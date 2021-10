"Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu" : ce que l'on sait sur ce 3e volet

18 acteurs sur la même affiche ! Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu, troisième volet des mésaventures de la famille Verneuil prépare son retour au cinéma. Et la famille continue de s'étendre. Le public aura le plaisir de retrouver le couple Verneuil (Christian Clavier et Chantal Lauby), leurs filles et leurs gendres... mais aussi les parents de ces derniers. Quatre couples pour amplifier l'humour fondé sur les différences de culture entre les Français et les étrangers.

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? aura pour cadre une grande fête surprise organisée par les filles Verneuil dans leur maison familiale de Chinon pour les 40 ans de mariage de leurs parents. Claude et Marie Verneuil devront donc accueillir les parents de Rachid, David, Chao et Charles : Moktaria et Mohamed Benassem, Sarah et Isaac Benichou, Xhu et Dong Ling ainsi que Madeleine et André Koffi. Le public connaissait déjà les acteurs Pascal NZonzi et Salimata Kamat qui incarnaient les parents de Charles. Un apport extérieur qui a été apprécié et sera démultiplié avec l'arrivée dans le paysage des parents israéliens, algériens et chinois de David, Rachid et Chao.

Nous retrouverons Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau et Noom Diawara dans le rôle des gendres. Frédérique Bel, Julia Piaton, Emilie Caen et Elodie Fontan sont toujours au rendez-vous pour incarner les filles du duo Clavier/Lauby toujours un peu dépassé par les événements. Ce Bon Dieu numéro 3 arrivera dans les salles obscures françaises le 2 février prochain. Philippe de Chauveron, le réalisateur, espère bien faire aussi bien que les grands succès de 2014 et 2017.