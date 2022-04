"Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" : un 4e film ? Christian Clavier et Chantal Lauby réagissent

Chantal Lauby et Christian Clavier

C'est l'un des films les plus attendus de ce printemps : Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, troisième volet de la saga sort mercredi 6 avril 2022 au cinéma... RTL est retourné voir Chantal Lauby et Christian Clavier, alias Marie et Charles Verneuil. Le couple est cette fois confronté au débarquement des parents étrangers de leurs gendres au manoir. Ce qui était au départ une idée des filles Verneuil pour les 40 ans de mariage de leurs parents va virer à la catastrophe...

Ce Bon Dieu 3 conserve tous les ingrédients gagnants de la série : humour politiquement incorrect, gags et dialogues ciselés et même une petite touche de tendresse supplémentaire... Le duo Lauby-Clavier tourne à plein régime : elle, comme lui, sont parents et grands-parents. S'inspirent-ils de leurs propres expériences familiales avec leurs gendres ou belles-filles pour travailler leurs personnages ?

"J'ai puisé là-dedans bien sûr, avoue l'actrice. Même rencontrer le petit copain de sa fille pour la première fois, on va chercher les défauts. On est inquiet. On va juger bêtement." et Christian Clavier de compléter : "Nous faisons partie d'une génération où ces problématiques-là ne se posaient pas. L'assentiment des parents n'entrait pas en ligne de compte. Aujourd'hui, de nouveau, c'est ça. Donc je n'ai pas les mêmes repères."

Peut-on imaginer un quatrième volet ? "Pour moi c'est arrêté, c'est fini, lance Christian Clavier. Maintenant, si le public donne une envie irrésistible d'avoir autre chose je changerai d'avis. Que va-t-il se passer avec ce volet-là et le public ? Est-ce qu'ils vont repartir ensemble pour un tour important, énorme, sociétal ? On verra bien. C'est interactif le cinéma." Même son de cloche pour Chantal Lauby : "Si le film plaît aux gens... Je ne sais pas. Tout dépend de l'histoire, de l'envie de Philippe [le réalisateur]".

Chantal Lauby, Christian Clavier sont accompagnés de Frédérique Bel, Élodie Fontan, Emilie Caen, Ary Abitan, Medhi Sadoun, Frédéric Chau et tous les autres dans "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?" de Philippe de Chauveron.