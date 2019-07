publié le 02/07/2019 à 19:59

Habituée du petit écran, elle a côtoyé les plus grands noms du cinéma et de la télévision. Alix Mahieux, née en 1923 au Havre, est décédée le mardi 25 juin 2019 à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 95 ans. La comédienne française, connue comme la "doyenne" de la série à succès Plus Belle La Vie, a commencé sur les planches en 1946 et au cinéma en 1954.

Au fil des années, l'actrice a multiplié les projets divers (théâtre, cinéma et publicité). Alix Mahieux a notamment eu un rôle dans le film culte Les Aventures de Rabbi Jacob, du réalisateur Gérard Oury en 1972, aux côtés de Louis de Funès.

La même année, elle a tourné dans Le Charme discret de la Bourgeoisie devant la caméra de Luis Buñuel (réalisateur de Belle de jour en 1967) et L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, de Jacques Demy en 1973. Elle tourne de nouveau avec Luis Buñuel pour Le Fantôme de la liberté (1974), et dans Le Jouet de Francis Veber en 1976.

De la mort de son mari à la reprise de sa carrière

Alix Mahieux a mis en pause sa carrière après le décès de son époux, André Cerf, en 1993. Ce dernier était scénariste, acteur et réalisateur. Le temps où elle jouait aux côtés de Bourvil (dans la pièce de théâtre La Bonne Planque, en 1962) était déjà bien loin.

Mort le 25 Juin 2019 d'Alix Mahieux, interprète d'yvette dans PBLV, la gouvernante dans le jouet de veber avec pierre richard et la patiente de la dentiste mme pivert dans rabbi jacob (en flou derrière sur la dernière photo) pic.twitter.com/Akc70vwglG — Cinécrologie (@distopia_) 1 juillet 2019

Elle reviendra sur le petit écran à partir de 2012, dans des publicités et surtout en incarnant Yvette Régnier, la belle-mère de Mélanie Rinato (Laetitia Milot), entre 2013 et 2015. Elle a fait sa dernière apparition dans Joséphine Ange Gardien en 2016, et dans une publicité pour La Poste. Elle fait alors un clin d’œil touchant à ses proches, puisque l'homme de la photo à laquelle elle s'adresse n'est autre que son mari disparu.

> Publicité La Poste - Veiller sur mes parents (Alix Mahieux)