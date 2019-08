Crédit : Capture YouTube Plus belle la vie

et AFP

publié le 06/08/2019 à 14:15

L'épisode 3.847 de Plus belle la vie, diffusé le 23 juillet dernier, ne plaît pas à tout le monde. Dans celui-ci, l'avocate célibataire Céline Frémont raconte avoir eu recours à une mère porteuse rencontrée en Angleterre et à un donneur de sperme anonyme à son confident Vincent. Ce dernier lui rappelle que la pratique est illégale en France.

Des associations féministes, réunies dans la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution (CIAMS) ont regretté dans un communiqué publié lundi 5 août de ne pas retrouver la "justesse de ton habituelle" des auteurs de la série, "mais un parti pris très grave". Elle cite notamment le "recours à une jeune femme médecin comme caution pour rendre la pratique socialement acceptable".

La série n'a pas donné de réponse. Les associations ont indiqué avoir saisi le CSA, qui a confirmé qu'une quinzaine de saisines ont été déposées.

Sujets de société

Les associations demandent que la production de la série "rappelle, de façon explicite, l'interdiction de la GPA".

Plus belle la vie a habitué ses spectateurs aux sujets de société les plus brûlants. En mars 2018, la série française s'est attaquée au débat de la transidentité et a fait entré un personnage transgenre dans son scénario.