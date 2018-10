publié le 16/10/2018 à 13:42

Ils arrivent sur grand écran. Playmobil, le film, va mettre en scène les célèbres petits personnages plastiques, connus des plus petits. Le long-métrage est prévu pour le 7 août 2019 dans les salles françaises, ont annoncé ON Animation Studios et Pathé, producteur et distributeur du film, dans un communiqué officiel sur Twitter.



Réalisé par Lino DiSalvo, en charge de La reine des neiges et Raiponce, le film d'animation racontera l'histoire d'un petit garçon, disparaissant dans l'univers des célèbres jouets. Sa sœur, Marla, va alors tout faire pour le retrouver. Dans cette quête effrénée, elle fera équipe avec plusieurs personnages de l'univers Playmobil, parmi lesquels : un conducteur de camion, un agent secret, un robot rebelle et une fée. "Ensemble, ils devront affronter le terrible Empereur Maximus", précisent nos confrères de Allociné.

Depuis sa création en 1970, c'est la première fois que la licence connaît une adaptation sur grand écran. Côté casting, on sait que pour la version anglaise, l'acteur britannique Daniel Radcliffe, connu pour son rôle de Harry Potter, y prêtera sa voix. Aucune information n'a encore été donnée sur le casting des voix françaises. Le film sortira le 7 août 2019 en France.