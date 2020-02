Oscars 2020 : qui sont les Français nommés ?

publié le 09/02/2020 à 12:15

La cérémonie des Oscars, qui récompense les meilleurs films, acteurs et actrices, réalisateurs et réalisatrices, du monde du cinéma, a lieu dimanche 9 février au soir à Los Angeles (États-Unis).

En France, l'événement sera retransmis en direct à la télévision à partir de 23h30 sur Canal+ et à suivre en direct sur RTL.fr. L'occasion pour les fans de cinéma de soutenir à distance les films français engagés dans la compétition et peut-être assister à leur sacre. Quatre films et un compositeur français sont en effet en lice.

Le compositeur Alexandre Desplat est nommé pour la bande originale des Filles du docteur March de Greta Gerwig. Il s'agit de sa 11e nomination aux Oscars. En 2015 et en 2018, pour The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, et en 2018, pour La Forme de l’eau de Guillermo Del Toro, il était reparti avec le trophée.

Le film Les Misérables de Ladj Ly est nommé dans la catégorie meilleur film étranger mais aura fort à faire face à Parasite, le film coréen qui a remporté la Palme d'Or à Cannes.

Mémorable de Bruno Collet, qui évoque la maladie d'Alzheimer et le soutien des aidants dans son film, est nommé dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation.

> "Mémorable" de Bruno Collet (extrait)

Le film franco-tunisien Nefta Football Club d'Yves Piat est pour sa part nommé dans la catégorie du meilleur court-métrage. Enfin, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin concourt pour l'Oscar du meilleur film d'animation.