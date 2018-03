publié le 02/03/2018 à 15:10

Un projet d'étudiant peut mener loin. Six français sont nommés aux Oscars 2018 dans la catégorie du meilleur court-métrage d'animation avec leur film Garden-Party. D'une durée de sept minutes, il raconte l'histoire de crapauds et de grenouilles qui envahissent une maison au lendemain d'une fête. Ce court-métrage était le projet de fin d'études de ces six anciens étudiants de l'école d'animation Mopa de Arles, dont ils sont sortis en juin 2016.



Depuis l'obtention de leur diplôme, ces Français ont pu faire découvrir leur travail au monde entier, puisque le film a obtenu 45 prix de différents festivals, dont celui de Nashville, où ils ont remporté le Grand Prix du Jury. Un ticket pour les Oscars, où leur film a passé toutes les étapes de sélection jusqu'à la liste finale. "On voulait prouver que des étudiants peuvent sortir un film avec une qualité professionnelle, mais on ne pensait pas aller aussi loin", confient les nommés à 20 minutes.

> Garden Party (2016) | Trailer

S'ils devront patienter jusqu'au au dimanche 4 mars pour savoir s'ils remportent la statuette, ces Français vivent déjà cette expérience comme un rêve. Aux États-Unis depuis plusieurs jours, ils ont pu participer au déjeuner des nommés au côté de grands réalisateurs et enchaînent les rendez-vous pour continuer à faire vivre leur film. Prix ou pas, ils espèrent que cette cérémonie sera un tremplin pour Illogic, le collectif qu'ils viennent de créer.