"Notre-Dame brûle" : dans les coulisses du film spectaculaire de Jean-Jacques Annaud

C’est l'un des films majeurs de 2022. Notre-Dame brûle, le thriller passionnant et spectaculaire de Jean-Jacques Annaud sur l’incendie du 15 avril 2019, sort en salles ce mercredi 16 mars.

Pendant deux ans, Stéphane Boudsocq a pu suivre toutes les grandes étapes de fabrication de ce long-métrage événement. Le spécialiste cinéma de RTL pu accompagner le réalisateur dans ses repérages, assister à la fabrication des décors, mais aussi se rendre sur le tournage en studio et sur le parvis de cathédrale.



Notre-Dame brûle est une prouesse cinématographique. On connaît l’appétit de Jean-Jacques Annaud pour les histoires hors normes, de La Guerre du feu à Stalingrad, en passant par L'Ours ou encore Sept ans au Tibet.

Ce maître du cinéma l'a maintes fois prouvé à l’écran. On a presque l’impression que ce dernier a abordé ce tournage avec gourmandise, car l’incendie de Notre-Dame est bien entendu une tragédie, mais aussi d’une certaine façon un spectacle. On a toutes et tous en tête les images des flammes dévorant le toit de la cathédrale.

Une superproduction unique

C'est une aventure de cinéma unique dans laquelle s'est lancée Jean-Jacques Annaud : raconter à la manière d’un thriller cette nuit d’avril 2019 au cours de laquelle Notre-Dame de Paris, l’un des monuments les plus connus au monde, l’un des symboles de la chrétienté, a failli disparaître dans les flammes.

Le projet débute durant le premier confinement à l’hiver 2020. Dans le calme imposé de son bureau, le cinéaste travaille sur les premières versions du scénario, imagine déjà reconstruire en studio le décor gigantesque de la cathédrale pour mieux y mettre le feu.

En bon artisan, il décide d’entamer au début de l’été, dès que les mesures sanitaires le lui permettent, une tournée des cathédrales du nord-est de la France, toutes du même style gothique et construites dans la pierre jaune des mêmes carrières. Stéphane Boudsocq a notamment pu accompagner Jean-Jacques Annaud pendant quatre heures dans la cathédrale d’Amiens, qui vient fêter les 800 ans de sa construction. Une splendeur de l’art gothique.

Notre-Dame brûle, de Jean-Jacques Annaud. Sortie le 16 mars 2022. Retrouvez tous les secrets de tournage dans Notre-Dame brûle, le carnet de bord du film, de Jean-Jacques Annaud et Stéphane Boudsocq, éditions Gründ.

"Notre-Dame brûle : le carnet de bord du film" Crédit : Gründ

>> Immersions est le podcast des reportages de RTL. Pour sa saison 2, présentée par Nicolas Fauroux, rédacteur en chef à RTL, Immersions propose une sélection des meilleurs reportages diffusés sur RTL. Ceux qui font la richesse de RTL, qu'ils soient tournés au bout du monde ou au coin de la rue.