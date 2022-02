VIDÉO - "Dr Strange in the Multiverse of Madness" : peut-on s'attendre à voir Tom Cruise dans le rôle d'Iron Man ?

Une bande-annonce qui a déclenché les théories les plus folles. Dimanche, en marge du Super Bowl, un nouvel extrait de "Dr Strange in the Multiverse of Madness" a été dévoilé pour le plus grand bonheur des fans de la série.

Cette nouvelle vidéo de presque trois minutes, a confirmé la présence dans le film de Wanda Maximoff, interprétée par Elizabeth Olsen, le retour de Sam Raimi à la réalisation. Et surtout, à l'instar de "Spider-Man No Way Home", laissé place aux plus folles rumeurs : le retour de Professeur Xavier des XMen joué par Patrick Stewart ou de M.Fanstatic.

Mais ce qui a surtout attiré l'œil des spectateurs, c'est ce personnage, dont vous pouvez voir la photo en bas. Dans la bande-annonce, on le voit arriver à toute vitesse et se battre avec Wanda. De là, deux théories ont fusé : il s'agit soit de Maria Rambeau, un variant de Captain Marvel ou de... Tom Cruise, qui interpréterait un variant d'Iron Man. Oui, vous avez bien lu.

Tom Cruise était en course pour jouer Iron Man dès 2008

Selon plusieurs spécialistes, cette possibilité s'expliquerait grâce au comics AXIS publié en 2014 baptisé Super Iron Man, avec un Tony Stark dont la personnalité a été altérée et peut devenir cet Iron Man à l’armure argentée, avec un casque qui laisse apparaître ses cheveux et une partie de son visage. De plus, une photo de Tom Cruise sur le tournage circule sur les réseaux sociaux. L'acteur phare de Mission Impossible était en concurrence avec Robert Downey Jr pour obtenir le rôle dans les années 2000.

Ce Tony Stark venu d’une autre dimension ferait partie d’un groupe appelé les "Illuminati" qui, avec l’aide du professeur Xavier sont les garants des crimes de leur univers.

Pour voir si toutes ces théories vont se vérifier, il faudra attendre le 4 mai, date de sortie du film en France.