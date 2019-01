Michèle Laroque et François Berléand dans A La Bonne Heure !

publié le 21/01/2019 à 12:30

C'est l'événement de cette saison au Théâtre Edouard VII ! Michèle Laroque et François Berléand sont à l'affiche de Encore un instant de Fabrice Roger-Lacan. Les deux comédiens incarnent un actrice adulée et son mari metteur en scène, un couple heureux et complice. Sur les planches avec eux, nous retrouvons également Lionel Abelanski (Nos jours heureux, Barbecue, Edmond) et Vinnie Darguaud (Scènes de Ménages). Avec tout son savoir-faire et sa sensibilité, Bernard Murat met en scène ces quatre artistes de talent. Une comédie sur le miracle de l'amour à découvrir à partir du 29 janvier prochain.

"Encore un instant" de Fabrice Roger-Lacan

L'histoire : En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer. Même après trente ans de mariage, Suzanne (Michèle Laroque) et Julien (François Berléand) sont toujours fou amoureux l’un de l’autre. Un couple complice et heureux qui sait écarter ces doux dingues qui veulent tous un moment avec la star. Car Suzanne est une actrice adulée du public, au théâtre et au cinéma. Une adoration qui, parfois, va jusqu’au fétichisme de son jeune locataire Simon (Vinnie Dargaud). Pour son retour sur les planches après dix mois d’absence, elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce de Max (Lionel Abelanski), spécialement écrite pour elle. Qui mieux que son Pygmalion de mari, talentueux metteur en scène, pour la conseiller ? Max presse Suzanne de lui donner une réponse. Mais ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne…

Encore un instant, au Théâtre Edouard VII, du mardi au vendredi 21h, samedi 17h et 21h, et le dimanche à 15h30.

> "Encore un instant" - Teaser

