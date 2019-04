Thierry Lhermitte invité de A La Bonne Heure !

publié le 18/04/2019 à 12:30

Sept ans après L'étrange pouvoir de Norman (11 récompenses et une nomination aux Oscars), Chris Butler revient avec Monsieur Link, son nouveau film d'animation sorti ce mercredi en France. Hugh Jackman et Zach Galifianakis (Very Bad Trip) doublent les personnages principaux, Sir Lionel Frost et Monsieur Link, dans la version originale. Pour l'hexagone, ce sont Thierry Lhermitte et Eric Judor qui prêtent leur voix aux deux héros. L'acolyte de Ramzy Bedia s'était déjà prêté à l'exercice du doublage avec Gang de requins et Vaillant. De son coté, l'ancien membre du Splendid fait ses premiers pas dans l’animation.

"Monsieur Link", le nouveau film d'animation de Chris Butler avec les voix françaises de Thierry Lhermitte et Eric Judor

L'histoire : Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Monsieur Link" - Bande-annonce

