Michel Houellebecq dans le trailer perturbant du film porno néerlandais "KIRAC 27"

Il y a des OVNI artistiques que l'on ne saurait imaginer (ou craindre). Le collectif néerlandais KIRAC (pour "Keeping It Real Art Critics") a publié la bande-annonce du 27e épisode d'une longue série de courts-métrages. Le projet, confidentiel en France, est désormais sûr d'attirer les regards grâce à la participation exceptionnelle de l'écrivain Michel Houellebecq. Le trailer d'une minute et 43 secondes, publié le 23 janvier 2023, annonce un spectacle des plus perturbants.

On y croise plusieurs personnages : une femme enceinte qui se déshabille et accouche, le monologue désabusé du père de l'enfant, une femme en train de vomir en sortant de sa voiture et, notre Michel Houellebecq national ahuri, emmitouflé dans une parka triste, cigarette au bec. Une image toute "houellebecquienne".

L’auteur de Soumission semble tenir son propre rôle pour le réalisateur Stefan Ruitenbeek, tant qu'il sera difficile pour les spectateurs de distinguer la réalité de la fiction. Mais c'est surtout l'érotisme, voire la pornographie annoncée de l'œuvre, qui interpelle le plus. L'arrivée du personnage de Houellebecq coche toutes les cases du bingo de l'écrivain : désenchantement, une allusion aux musulmans certaine de faire couler de l'encre et une bonne dose anti-conformisme assez convenue.

"Il m'a prévenu que son voyage au Maroc avait été annulé, annonce le narrateur. Les gens ont eu peur qu'il soit kidnappé par des extrémistes musulmans. Sa femme avait passé un mois pour arranger des prostituées à l'avance et maintenant tout s'effondrait, continue-t-il en filmant le visage de Qianyum Lysis Li, l'épouse de l'écrivain. Je lui ai dit que je connaissais plein de filles à Amsterdam qui coucherait avec le célèbre écrivain par curiosité et que j'arrangerai l'hôtel pour lui. Si j'avais la permission de tout filmer...".

Apparaissent alors à l'écran, en guise de conclusion ou d'amuse-bouche, Michel Houellebecq et une jeune femme, nuisette et tatouages, dans le lit d'une chambre d'hôtel. On les voit s'embrasser et se caresser avec passion. Cet ersatz pseudo-arty d'un film Jacquie et Michel sortira le 11 mars 2023 en ligne. Ce n'est pas la première fois que l'écrivain titille le 7e art : ses romans Extension du domaine de la lutte, Les Particules élémentaires et La Possibilité d'une île ont été adaptés. Il est aussi passé devant la caméra dans L'enlèvement de Michel Houellebecq ou Thalasso où il jouait là encore son propre rôle.

