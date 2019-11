Maxime Chattam : le roi de l'horreur de retour avec "Un(e)secte"

publié le 11/11/2019 à 19:16

Maxime Chattam est l’un des maîtres du thriller français ! Son imagination débordante est régulièrement saluée par la presse. Depuis le début de sa carrière, l'auteur a vendu plus de 7 millions d'exemplaires en France et est traduit dans une vingtaine de pays.

Un an après avoir effrayé des milliers de lecteurs avec Le signal, l'écrivain originaire du Val-d'Oise était de retour en librairie le 30 octobre dernier avec un nouvel opus : Un(e)secte ! Edité chez Albin Michel, ce roman d'anticipation nous embarque dans l'horreur d'une société victime d'une invasion d'insectes, avec des meurtres ignobles, le tout enrobé de science-fiction.

"Un(e)secte", le nouveau roman de Maxime Chattam (Albin Michel)

Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre eux ? À s’organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d’une jeune femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont s’entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante.



Des montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New York, Maxime Chattam propose ici un thriller implacable et documenté qui va vous démanger.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Cyprien Cini et Patrice Carmouze !