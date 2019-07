Alba Ventura reçoit l'écrivain Maxime Chattam

publié le 20/07/2019 à 12:30

"Et si..." se fonde sur un concept simple: parcourir la vie de l’invité, sa carrière et ses envies en misant sur l’imaginaire !

"Et si... vous pouviez vous télé transporter dans l'endroit de votre choix ?", "Et si... vous pouviez échanger votre carrière contre celle d'un confrère ou d'une consœur ?", "Et si vous nous racontiez le jour où tout a basculé ?"...

Grâce à ce petit jeu de questions / réponses, vous saurez tout de nos invités !



Le Signal Crédit : Albin Michel

Dans ce deuxième numéro Alba reçoit Maxime Chattam. L’écrivain à succès, spécialiste du suspens et de l'étrange, se confie très généreusement sur ses influences, sa fascination pour l'Amérique, le couple qu'il forme avec l'animatrice Faustine Bollaert... et l'intrigue de son prochain opus (attendu pour le mois d'octobre !).

Il nous parle également de son dernier succès, Le Signal, publié l'an dernier: l'histoire d'un couple, lui écrivain, elle présentatrice télé, qui doit faire face à d'étranges manifestations dans leur toute nouvelle maison...



"Et si"... avec Maxime Chattam

Et si…

… vous étiez un personnage de fiction, vous seriez qui ?

… vous pouviez vous transporter à une autre époque, laquelle choisiriez-vous ?

... vous pouviez résoudre l'une des grandes énigmes criminelles de l'histoire, une énigme qui vous fascine (Jack l’éventreur, assassinat de Kennedy...) ?

… vous pouviez passer un moment avec un écrivain, mort ou vivant, que vous ne connaissez pas, qui choisiriez-vous ?

... comme les personnages de votre roman, vous étiez confronté à un "esprit" ?

... vous deviez donner le goût de la lecture de livres, de romans, à la jeune génération ?