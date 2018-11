publié le 16/11/2018 à 16:42

Après avoir triomphé dans l’émission de France 2 On ne demande qu’à en rire, les deux amis Ben & Arnaud Tsamere débarquent sur scène avec un spectacle en commun. Un débat politique, une vente aux enchères, une interview sportive, ou le témoignage d'une victime de pickpocket... On les retrouve au théâtre sous la forme qui les avait révélés à la télévision : à savoir, le sketch de la situation.



Les différents personnages créés par les deux humoristes nous embarquent dans leur imaginaire. Une sorte de monde où l'on croirait faire face à des gens ordinaires dans une situation ordinaire et puis où peu à peu la réalité se fissure, la logique s’inverse et on ne sait plus qui a raison ou tort, qui est légitime ou pas, ce qui est de l’ordre du réel ou du malentendu.

Les deux hommes de scène ont joué deux de leurs sketchs devant un public ravi. Si vous souhaitez aller les applaudir, sachez que le duo passera par Lille le 12 janvier 2019, le 21 mars à Toulouse et du 31 janvier au 9 mars au Théâtre de l'Alhambra, à Paris.

Ben et Arnaud Tsamère dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESS / RTL

Haroun

C'est l'une des figures incontestées du stand-up d’aujourd’hui. Haroun nous a fait le plaisir de jouer deux sketchs tirés de son dernier one-man-show. Très à l'aise dans l'improvisation, le jeune humoriste de 32 ans se distingue aussi par sa capacité à balancer sans aucune vulgarité ses nombreuses vannes qui font souvent mouche auprès du public.



"Il y a des sujets qui m'intéressent et que j'ai envie de développer. J'en parle un peu dans le spectacle régulier mais ça n'a pas forcément sa place. Je sors des extraits et petit à petit ça devient un tout autre spectacle. On se rend compte que quand on se fixe une contrainte d'un sujet on devient beaucoup plus créatif", avait-il expliqué au micro de RTL.



Haroun joue à Paris (Théâtre Le République) mais également dans toute la France (le 11 janvier 2019 à Lille, le 18 janvier 2019 à Lyon, le 7 février 2019 à Marseille) ainsi qu'à l'étranger.



Haroun dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESS / RTL

Giroud & Stotz

Voici deux personnalités artistiques élégantes et hors du commun. Comédiens, humoristes, chanteurs et musiciens : Giroud & Stotz observent, absorbent et transforment tout. Ils aiment s'exprimer en musique.



Leurs talents multiples sont unis pour créer un genre nouveau dans le paysage de la comédie : le music-hall moderne. Dans un show virtuose et jubilatoire, ils attrapent les spectateurs par le col et les entraînent de trouvailles burlesques en parodies surprenantes de justesse.



Le spectacle est évidemment très drôle puisque les deux humoristes assurent le show. Ils seront le 29 décembre à Saint Tropez, le 5 janvier 2019 sur la scène du Casino de Paris et le 16 mars 2019 à l'Espace Julien, à Marseille.



Giroud et Stotz dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESS / RTL

Rachid Badouri

Il revient avec un spectacle encore plus drôle. L'humoriste canadien de 42 ans a interprété deux sketchs issus de Rechargé. Ce one-man-show pointe du doigt la ville de Paris mais aussi et surtout les Parisiens. "Aaah Paris ! La ville de l'amour... mais personne ne se dit bonjour ! La ville du parfum... mais ça sent la pisse à chaque coin de rue !", dit-il sur scène.





Rachid Badouri dans son spectacle Badouri rechargé est à découvrir au Comédia, à Paris jusqu’au 31 décembre puis en tournée dans toute la France et de retour dans la capitale à partir du 13 février à Bobino.

Rachid Badouri dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : Fred Bukajlo / SIPA PRESS / RTL