Marvel : quelles sont les prochaines séries qui nous attendent sur Disney+ ?

Marvel continue de nourrir les fans du Marvel Cinematic Universe avec une myriade de programmes. Si vous trouviez qu'il y avait déjà beaucoup de super-héros dans vos cinéma, alors vous n'avez encore rien vu. En plus de la salve de films qui nous attendent dans les prochains mois (Spider-Man: No Way Home (2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), Thor: Love and Thunder (2022), Black Panther: Wakanda Forever (2022), The Marvels (2023), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) et Fantastic Four), une quantité fabuleuse de séries s'apprêtent à débarquer sur Disney+.

Il faut bien que Disney nourrisse sa nouvelle plateforme de streaming pour satisfaire les abonnés et continuer de conquérir des parts de marché face à ses concurrents Netflix ou Amazon. Le géant américain pioche allègrement dans ses catalogues maison Disney ou Pixar, des créations pour sa rubrique "Star", l'univers Star Wars avec les séries sur Boba Fett et Obi-Wan Kenobi. Mais la mine d'or c'est bien Marvel avec ses centaines de personnages et scénarios prêts à être adaptés. À l'occasion du Disney+ Day, le groupe a donné des nouvelles des projets qui vont bientôt voir le jour.

Hawkeye (avec Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton et Alaqua Cox) se déroule à New York après le Blip. L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner dans sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir une super-héroïne. Ils devront faire équipe alors qu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler l’esprit festif. Cette série dont Rhys Thomas est le showrunner et dont les épisodes sont réalisés par le duo Bert et Bertie sera disponible dès le 24 novembre 2021.

Moon Knight : découvrez cette série d’action dont le héros est un justicier qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Ses multiples personnalités vont se retrouver embarquées dans une lutte sans pitié sur fond d’Égypte moderne et antique. Moon Knight, réalisé par Mohamed Diab et scénarisé par Jeremy Slater, arrivera sur Disney+ en 2022.

She-Hulk : cette série raconte les aventures de She-Hulk/Jennifer Walters (Tatiana Maslany), une avocate spécialisée dans les affaires concernant les super-héros. On y retrouvera une multitude de personnages Marvel, dont Hulk (Mark Ruffalo), et l’Abomination (Tim Roth). Écrite par Jessica Gao et réalisée par Kat Coiro et Anu Valia, She-Hulk sera diffusée sur Disney+ en 2022.

Ms. Marvel : l’héroïne de cette série, Kamala Khan (Iman Vellani), est une jeune Pakistano-Américaine de 16 ans qui vit à Jersey City. Excellente élève, grande amatrice de jeux vidéo et insatiable rédactrice de fanfiction, elle a développé une affinité singulière pour les super-héros, et notamment pour Captain Marvel. Mais Kamala peine à trouver sa place à la maison comme à l’école… jusqu’à ce qu’elle se découvre des superpouvoirs semblables à ceux de ses héros de toujours. Ms Marvel sera diffusée sur Disney+ à l’été 2022.

Les autre projets annoncés

- Echo, avec Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez, un personnage dont on fera la connaissance dans Hawkeye.

- Ironheart, avec Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams, créatrice d’une armure révolutionnaire.

- Agatha: House of Harkness, avec Kathryn Hahn dans le rôle d’Agatha Harkness, déjà vue dans WandaVision. Nous espérons déjà un épisode musical pour retrouver le tube Agatha All Along.

- Secret Invasion, avec Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn dans celui de Skrull Talos, deux personnages qui se sont rencontrés dans Captain Marvel. Ce crossover événementiel raconte comment des Skrulls métamorphes infiltrent la Terre depuis des années.



- The Guardians of the Galaxy Holiday Special, écrite et réalisée par James Gunn, vétéran de la franchise.



- X-MEN ’97, une série d’animation scénarisée par le producteur délégué Beau DeMayo, qui enrichit l’univers de la série originale, dont l’action se déroulait dans les années 1990.



- La saison 2 de What If…? Après avoir enrôlé les Gardiens du multivers pour arrêter Ultron, le Gardien rencontre de nouveaux héros et explore de nouveaux mondes dans la deuxième saison de cette série d’animation à succès.



- Spider-Man : Freshman Year, une série d’animation qui raconte comment Peter Parker est devenu Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, dans un style qui rappelle les premières bandes dessinées du personnage.



- I Am Groot, une série de courts-métrages originaux qui racontent la jeunesse et des premiers ennuis de Baby Groot.



- Marvel Zombies, série d’animation de studios Marvel qui réinvente l’univers Marvel en mettant en scène une nouvelle génération de héros en guerre contre une invasion de zombies.