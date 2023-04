Sujet du jour. Il y a quelques semaines, M6 et la société de production ITV Studios ont posé bagage dans un collège chalonnais. Plus de 55 caméras automatiques, pilotées à distance, et des dizaines de micros, ont étés installés dans le collège Jean Vilar dans la commune de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) pendant un an, afin de filmer les élèves.

L'objectif était de rendre compte du quotidien d'un établissement scolaire dans une série documentaire qu'on pourra retrouver dans quelques mois en prime time.

Pourquoi on en parle ? Pourquoi cette immersion singulière dans le quotidien des ados ? À quoi ressemblent les coulisses de ce tournage techniquement hors-norme ? De quelle manière les élèves, les parents, et les profs sont-ils accompagnés dans cette aventure ?

Analyse. "C'est sans doute la première fois qu'un collège accepte d'être autant ausculté. 55 caméras ont filmé en permanence toutes n'enregistrent pas, c'est exactement comme du direct", explique Laurent Marsick, journaliste à RTL, qui a assisté au tournage. Et d'ajouter : "Cette série a demandé deux ans de préparation. Pour l'équipe éducative, c'était important de montrer tout le travail qu'ils font avec les enfants".

