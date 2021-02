Une cyber-attaque vise la ville et l'agglomération de Chalon-sur-Saône

et AFP

publié le 21/02/2021 à 21:59

Les systèmes informatiques de la ville et de l'agglomération de Chalon-sur-Saône, situées en Saône-et-Loire, ont subi un piratage informatique, a annoncé dimanche 21 février la collectivité du Grand Chalon sur sa page Facebook. "L'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a été saisie de cette cyberattaque afin que nos collectivités soient accompagnées" dans sa gestion, indique-t-elle.

"Les liaisons numériques avec les services de nos collectivités sont actuellement indisponibles. Les sites internet de la Ville et de l'Agglomération restent accessibles mais, à ce stade, les formulaires de services en ligne ne peuvent être traités compte tenu de la cyberattaque. Les liaisons téléphoniques avec les services fonctionnent", ajoute le Grand Chalon. "Nous sommes encore dans l'analyse de l'ampleur de l'attaque et il n'y a pas de demande de rançon à notre connaissance. Mais on reste prudent", a déclaré une porte-parole de la collectivité à l'Agence France-Presse.

Deux hôpitaux, à Dax (Landes) et Villefranche-sur-Saône (Rhône) ont récemment été victimes d'attaques informatiques. Le président Emmanuel Macron a présenté jeudi un plan d'un milliard d'euros destiné à renforcer la cybersécurité.