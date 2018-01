VIDÉO - "Les Tuche 3" : Jeff Tuche prend le contrôle de l'Élysée

publié le 11/01/2018 à 12:57

Après leur gain extraordinaire au loto et leurs aventures monégasques dans Les Tuche et leur voyage ubuesque en Californie dans Les Tuche 2 : Le Rêve américain, Jeff et Cathy Tuche débarquent à l'Élysée dans Les Tuche 3.



Le couple porté par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty se retrouve dans une nouvelle situation incroyable après la victoire inespérée du père de famille à la présidentielle. Devenu maire de sa commune de Bouzolles, Jeff Tuche souhaitait que le TGV s'arrête enfin dans sa ville pour la désenclaver. Après avoir rencontré le silence des autorités sur le sujet, Jeff Tuche mène une campagne présidentielle victorieuse qui le mènera au cœur du pouvoir : au palais de l'Élysée.

Il faudra que les médias, les conseillers, les ministres et les employés du palais s'habituent rapidement au style de cet inattendu nouveau président de la République. Cette première bande-annonce donne déjà un aperçu du joyeux chaos que les Tuche vont apporter avec eux sous les ors de la République.

Mention spéciale pour Jean-Pierre Pernaut, qui joue son propre rôle dans cette bande-annonce, et présente la première Loi Tuche. "Elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer, explique le présentateur du 13 heures de TF1, et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser !"



Cette logique implacable sera à retrouver dans les salles obscures le 31 janvier 2018.