Cinéma : le 21ème festival international de l'Alpe d'Huez est ouvert

publié le 17/01/2018 à 12:10

C'est le rendez-vous annuel du genre cinématographique préféré des Français. La 21ème édition du festival international du film de comédie a débuté mardi 16 janvier à l'Alpe d'Huez. Un événement qui a débuté avec la présentation du nouveau long-métrage de Dany Boon.



L'année dernière, l'acteur-réalisateur ouvrait déjà la cérémonie avec la comédie à succès Raid dingue. Pour cette 21ème édition, il revient avec son nouveau film La Ch'tite famille. Cette comédie hors-compétition a été projetée au public du palais des Sports en présence d'une partie de l'équipe du film, comme Valérie Bonneton et Laurence Arné.

Le film tourné dans les Hauts-de-France, région natale du réalisateur, aborde les thèmes de la famille, des origines et du pardon. Une comédie tendre qui a fait rire et touché le public. Le long-métrage à l'accent ch'ti sortira au cinéma le 28 février prochain.

Parmi les autres films présentés hors-compétition : Les Tuches 3 (Jean Paul Rouve, Isabelle Nanty), Le retour du héros (Jean Dujardin, Mélanie Laurent), et Les aventures de Spirou et Fantasio (Thomas Solivérès, Alex Lutz).



Les films en compétition de l'édition 2018

Cette année, six comédies sont en compétition. On verra entre autres les films Une voisine si parfaite avec Pierre Richard et Sophie Marceau, qui réalise ici son premier long-métrage, La finale (Thierry Lhemritte, Rayane Bensetti), Le doudou (Kad Merad, Malik Bentalha) Larguées (Miou-Miou, Camille Cottin) ou encore Je vais mieux (Ary Abittan, Éric Elmosnino) et Comme des garçons (Vanessa Guide, Max Boublil).



Côté jury, le nouveau président succédant à Omar Sy n'est autre que Franck Dubosc. Le comédien et humoriste sera entouré de Christophe Lambert, Arnaud Ducret, Rheem Kerici et Audrey Dana.



Le festival sera aussi l'occasion pour Franck Dubosc de présenter hors compétition son premier film en tant que réalisateur Tout le monde debout. Une histoire très réussie qui parle de handicap, d'amour et de mensonge. Mais pendant quatre jours, il devra d'abord juger le travail des autres. Le palmarès de ce 21ème festival sera connu le samedi 20 janvier.