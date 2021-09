Les infos de 5h - Mort de Jean-Paul Belmondo : une carrière dans le cinéma déjà tracée dès le plus jeune âge

Jean-Paul Belmondo c’était un peu la France souriante. Même diminué, même avec le poids des années sur ses larges épaules, Belmondo, c’était encore ce physique impressionnant de vieux lion à la crinière argentée. Des yeux rieurs, un sourire désarmant, un nez cassé de boxeur et ce rire qui a aussi fait sa légende ont marqué plus d'une génération.

Une santé fragile depuis les années 2000 avait éloigné Jean-Paul Belmondo des plateaux et d’ailleurs. Bien avant ces soucis, il estimait que le public ne devait garder que le meilleur d’un comédien : "On est comme tout le monde, on a des doutes, des malheurs, mais il faut le garder pour soi. Le public ne doit voir que le beau côté de la médaille. J’ai toujours voulu cacher l’autre côté car on est pas là pour ça", expliquait l'acteur.

Pour le fils du sculpteur Paul Belmondo, jouer est vite devenu la vocation d’une vie : " À part acteur, je ne sais pas ce que j’aurais pu faire, s'interrogeait "Bebel", tout jeune, je ne voulais que jouer à la comédie. Dans l'atelier de mon père, avec des copains, on montait les petits spectacles et j’ai été élevé dans un milieu artistique puisque je voyais André Brunot, Sacha Guitry ou encore Marcel Herrand. J'ai été fasciné très jeune par ce milieu et ma mère m'amenait beaucoup au théâtre ou encore à la Comédie-Française", se souvenait-il.

Frère, père et grand-père idéal, Jean-Paul Belmondo aura fait partie 60 ans durant de la famille du public français. Figure incontournable du cinéma mais aussi star accessible, ce qui explique aujourd’hui l’émotion et le vide immense qu'il laisse derrière lui.

