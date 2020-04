publié le 08/04/2020 à 07:33

C'est un monument de l'histoire du 7e art. Sorti en 1956, Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille, raconte l’histoire de la libération par Moïse des esclaves Hébreux dans l’Égypte de Ramsès II, telle qu’elle est racontée par l’Ancien Testament.

Ce sujet n’est pas inconnu à celui qui, avec DW Griffiths, fut l’un des grands pionniers du cinéma hollywoodien et a entamé sa longue et prestigieuse carrière au temps du muet en 1914. D’abord parce que Cecil B. DeMille doit en effet quelques-uns de ses plus grands succès comme Le Roi des rois, Le Signe de la Croix et Samson et Dalila à des œuvres d’inspiration biblique. Mais surtout parce qu’il déjà livré en 1923 une première version - muette - des Dix Commandements, dont l’idée était née de manière très originale.



Les Dix Commandements a obtenu un succès planétaire. Le plus grand de toute l’année 56 avant d’attirer deux ans plus tard plus de 14 millions de spectateurs en France. Ce qui en fait toujours le 9ème plus gros score au box-office de notre pays, entre Astérix et Obélix : mission Cléopâtre d’Alain Chabat et Ben-Hur de William Wyler.

Cet art de la démesure n’est pourtant pas toujours synonyme de succès. En 1963, Mankiewicz l’apprendra à ses dépends avec l’échec sans appel de son Cléopâtre. Mais Cecil B. DeMille n’aura pas l’occasion de le voir. Il s’éteint le 21 janvier 1959 à l’âge de 77 ans. Alors qu’il avait encore différents projets en tête, dont Queen of the Queens sur la vie de la Vierge Marie. Les Dix Commandements a donc été son dernier film. Une sortie digne du géant qu’il était.



Les Dix Commandements est diffusé le jeudi 9 avril, à 20h50, sur Paris Première.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Les Films mythiques, une série d'épisodes exceptionnels consacrés aux plus grands chefs d'oeuvre du 7e art. Pour accompagner le cycle "Les Films mythiques" sur Paris Première, le journaliste Thierry Chèze, raconte l’envers du décor, les coulisses, les anecdotes les plus étonnantes des classiques du cinéma. Un podcast RTL Originals.