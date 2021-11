"Les choses humaines" : "Comment juger ailleurs qu'au tribunal ?", s'interroge Yvan Attal

Dans Les choses humaines, Yvan Attal dirige son fils Ben dans cette adaptation du roman de Karine Tuil, Prix Interallié et Prix Goncourt des Lycéens en 2019... Un film grave et passionnant qui raconte la vie d'Alexandre, le fils d'un journaliste star de la télé et d'une philosophe féministe, aujourd'hui séparés...

De retour des États-Unis, le jeune homme part en soirée avec Mila, la fille du compagnon de sa mère. Le lendemain, la jeune femme accuse Alexandre de l'avoir violée. Commence alors un bras de fer juridique et moral : qui dit la vérité ? Qui sont vraiment ces deux personnes ? Quel est le poids de la parole d'une victime présumée et de la présomption d'innocence ? De quelle manière nos fragilités nous construisent-elles ?

Ben Attal partage l'affiche avec Suzanne Jouannet qui joue Mila. Ils dévorent l'écran tous les deux : intenses, ambigus, bouleversants... Ils sont entourés de Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg, Benjamin Lavernhe, Audrey Dana ou encore Mathieu Kassovitz. Yvan Attal filme tout cela à la fois avec profondeur, virtuosité et délicatesse.

Il n'est pas anodin, on l'imagine, pour un père de filmer son fils dans le rôle d'un violeur présumé... Charlotte Gainsbourg, l'épouse d'Yvan, joue le rôle de la mère de Ben, ce qu'elle est vraiment dans la vie. "Tous les deux on était prêts à le faire directement, explique Ben Attal au micro de RTL. Pour moi, c'était une aventure tellement extraordinaire et immense qu'il n'a jamais été question de ne pas le faire".

La grande difficulté du film et sa grande réussite, c'est de ne pas choisir de camp : accusation et défense sont traitées de la même manière, dans leurs forces comme dans leurs failles... Un peu l'inverse de ce que propose notre époque où il faut trancher à tout prix, choisir un camp si possible bruyamment, par le clash ou le buzz... "C'est ça qui m'a intéressé au-delà des grandes questions sur le consentement, explique le réalisateur. C'est ça qui m'est apparu en lisant le livre de Karine Tuil, d'être trimballé comme ça entre le garçon et la fille. Je me suis dit qu'est-ce que c'est difficile de juger et comment on peut juger ailleurs qu'au tribunal ? Il y a 30 mois d'instruction... Donc comment on pourrait juger en 3 minutes ?"

Il y a une scène hallucinante dans ce film : les plaidoiries de l'accusation et de la défense... Un incroyable plan-séquence qu'Yvan Attal a réglé comme un ballet... On en a vu des films de procès mais des scènes comme ça rarement. Elle restera.