"Les Bodin's en Thaïlande" : "Les salles parisiennes sont frileuses", pointent les comédiens sur RTL

C'est un film qui défie les lois du box-office. Avec 1,3 million d'entrées sur l'ensemble du territoire, la comédie Les Bodin's en Thaïlande cartonne mais son succès apparaît comme une énigme géographique. En effet, ce film réalisé par Frédéric Forestier est largement plébiscité par les cinémas de province mais délaissé par les salles obscures parisiennes, où il n'est diffusé que dans un seul cinéma.

"Les salles de cinéma parisiennes sont frileuses pour prendre le moindre le risque", estiment Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet sur RTL, à l'heure où la sortie de nombreux films a été retardée en raison de l'épidémie de la Covid-19. "On a pas vraiment d'explications parce que quand on joue en spectacle et à Paris notamment, c'est toujours plein", explique Jean-Christian Fraiscinet.

Les Bodin's ont également mis l'accent sur la diversité et la richesse de leur public, qui vient de tous les horizons : "On a les enfants, les parents, les grands-parents et c'est ce qui nous ravi le plus, de réunir dans une même salle, que ce soit au cinéma ou au théâtre, la famille entière". "C'est ça la définition du spectacle populaire", se réjouissent-ils en soulignant que "ce qui a fait ça, c'est notre longévité parce qu'aujourd'hui, ça fait 30 ans que le duo existe".