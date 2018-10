et Thibaut Deleaz

publié le 20/10/2018 à 15:23

Leila Bekhti est à l'affiche du film Le Grand Bain, qui sortira en salles le 24 octobre prochain. Elle y campe le rôle d'Amanda, entraîneuse qui ne mâche pas ses mots d'une équipe masculine de natation synchronisée. À ces hommes cabossés par la vie, mais très touchants, elle va faire vivre un enfer.



En fauteuil roulant, épaulée par Virginie Efira, elle va les aider à réaliser leur défi : participer aux championnats du monde. Un film qui a beaucoup plu à l'actrice : "Quand on connaît Gilles (Lellouche, réalisateur, ndlr), on sait à quel point ce film lui ressemble", confie-t-elle sur RTL. "Il y a un peu de lui dans chaque personnage."

Leila Bekhti était enceinte au moment du tournage, mais n'a pas souhaité que cela apparaisse à l'écran. "Paradoxalement, ça ne me dérangeait en aucun cas qu'on me filme avec des kilos en plus", mais elle voulait garder sa grossesse pour elle. "J'aurais eu l'impression de dévoiler mon intimité, j'avais envie que cela m'appartienne."